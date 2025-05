Allarme a Torino Parella | donna si sente male in casa il suo cane che abbaiava da due giorni rende difficoltosi i soccorsi

© Torinotoday.it - Allarme a Torino Parella: donna si sente male in casa, il suo cane (che abbaiava da due giorni) rende difficoltosi i soccorsi Allarme all'ora di pranzo di oggi, sabato 3 maggio 2025, in via Bianchi a Torino. I sanitari, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale sono dovuti intervenire al quarto piano del palazzo al civico 41 in cui si sentiva un cane abbaiare da due giorni e da cui provenivano cattivi odori. 🔗 all'ora di pranzo di oggi, sabato 3 maggio 2025, in via Bianchi a. I sanitari, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale sono dovuti intervenire al quarto piano del palazzo al civico 41 in cui si sentiva unabbaiare da duee da cui provenivano cattivi odori. 🔗 Torinotoday.it

Donna accoltellata davanti ai figli, si cerca il marito: l'allarme dato dai bimbi corsi fuori di casa gridando aiuto - Cosciente ma grave per le emorragie provocate da diverse coltellate a collo, avambraccio e torace. Sono le condizioni di una donna aggredita questa mattina , 2 maggio, in centro a San Secondo... 🔗leggo.it

San Secondo Parmense, donna accoltellata, figli danno l’allarme. Marito in fuga muore in un frontale - La donna, rimasta ferita da diverse coltellata a collo, avambraccio e torace, è ricoverata in rianimazione ma sarebbe cosciente. I figli si sono precitati in strada per chiedere aiuto. Il marito della 48enne invece ha perso la vita in un incidente stradale in quello che sembra un tentativo di fuga L'articolo San Secondo Parmense, donna accoltellata, figli danno l’allarme. Marito in fuga muore in un frontale proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

San Secondo Parmense, donna accoltellata, figli danno l’allarme. Marito fermato dopo incidente stradale - La donna, rimasta ferita da diverse coltellata a collo, avambraccio e torace, sarebbe cosciente. I figli si sono precitati in strada per chiedere aiuto L'articolo San Secondo Parmense, donna accoltellata, figli danno l’allarme. Marito fermato dopo incidente stradale proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

