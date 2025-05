Alla faccia della sinistra antimafia e della legalità in genere | spunta sui social lo scatto della Salis col boss ?ndranghetista la foto

© Secoloditalia.it - Alla faccia della sinistra antimafia (e della legalità in genere): spunta sui social lo scatto della Salis col boss ?ndranghetista (la foto) Salis torna a far parlare di sé: stavolta per una foto scattata e postata da Parma che la ritrae accanto a un boss ‘ndranghestista. L’ultima vergogna della “sinistra antimafia” arriva da Parma. E, come segnala Libero, con «Ilaria Salis immortalata al fianco di un condannato per ’Ndrangheta» pochi giorni fa nella città universitaria dell’Emilia-Romagna, famosa per il Parmigiano e il prosciutto, dove l’europarlamentare di Avs ha presentato il suo libro Vipera. E dove Ilaria ha incontrato chi lavora nel Polo Universitario Penitenziario. Nell’immagine scattata per l’evento e pubblicata sui suoi profili social, prosegue il quotidiano citato, «si vede Salis vicina ad Antonio Dragone, calabrese condannato a 26 anni e 6 mesi per associazione mafiosa ed estorsione in concorso, aggravata dal metodo mafioso, nonché per omicidio colposo, ora in affidamento esterno». 🔗 Latorna a far parlare di sé: stavolta per unascattata e postata da Parma che la ritrae accanto a un‘ndranghestista. L’ultima vergogna” arriva da Parma. E, come segnala Libero, con «Ilariaimmortalata al fianco di un condannato per ’Ndrangheta» pochi giorni fa nella città universitaria dell’Emilia-Romagna, famosa per il Parmigiano e il prosciutto, dove l’europarlamentare di Avs ha presentato il suo libro Vipera. E dove Ilaria ha incontrato chi lavora nel Polo Universitario Penitenziario. Nell’immagine scattata per l’evento e pubblicata sui suoi profili, prosegue il quotidiano citato, «si vedevicina ad Antonio Dragone, calabrese condannato a 26 anni e 6 mesi per associazione mafiosa ed estorsione in concorso, aggravata dal metodo mafioso, nonché per omicidio colposo, ora in affidamento esterno». 🔗 Secoloditalia.it

