Alessandra Celentano Vita Privata | Chi E’ L’Ex E Che Lavoro Fa!

racconta il suo matrimonio finito e il dolore per la mancata maternità, tra passato doloroso e possibili nuovi amori.La verità dietro l’amore finito di: tra dolore, rinascita e misteriUn amore finito, una ferita che brucia ancora ma anche una nuova serenità: cosìha raccontato il naufragio del suo matrimonio con Angelo Tramentozzi, docente universitario e commercialista, con cui si era unita in matrimonio nel 2007. La relazione, durata cinque anni, è arrivata al capolinea nel 2012. A spiegare le motivazioni della separazione è stata proprio l’insegnante più temuta di Amici, che in un’intervista a cuore aperto ha svelato un lato inedito e profondamente umano della sua.Un matrimonio segnato dal dolore della mancata maternitàballerina e oggi insegnante di danza, nota per il suo carattere inflessibile in tv, ha aperto il cuore parlando delle difficoltà vissute con il suo ex marito. 🔗 Uominiedonnenews.it