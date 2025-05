Alcott ha regalato una giornata al Comicon ai bambini e ragazzi delle associazioni

Alcott ha regalato una giornata di divertimento ai bambini e ragazzi delle associazioni Tutticolori, ASD Baskinsieme, ASD Kodokan Sport Napoli, ASSO.GIO.CA Associazione gioventù cattolica a Comicon Napoli 2025. Attento al territorio e alle tematiche sociali, il Gruppo Capri ha creato la Fondazione Salvatore Colella ETS, che sostiene le associazioni e le persone in stato di bisogno in ogni ambito.

