© Ilfattoquotidiano.it - Al via i ticket per i farmaci di fascia A in Emilia Romagna. Meno esenzioni per le visite Emilia Romagna sono rincarati i farmaci. Da venerdì 2 maggio per chi non ha un’esenzione sono stati introdotti i ticket farmaceutici sui medicinali di fascia A (ricetta rossa). Il contributo richiesto va da 2,2 a 4 euro a confezione. Invariati i farmaci di classe C, che sono già a pagamento, ma richiedono una ricetta del medico.Nessun contributo sarà richiesto a chi deve assumere il farmaco per una patologia cronica e invalidante o per una malattia rara, a chi assume una terapia del dolore cronico o agli infortunati sul lavoro. Sono dal ticket anche gli invalidi civili, di guerra, del lavoro, per servizio; ciechi e sordomuti; danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati; vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari. Sono esenti anche i membri di nuclei familiari con isee tale da determinare le esenzioni E01, E02 ed E03. 🔗 Insono rincarati i. Da venerdì 2 maggio per chi non ha un’esenzione sono stati introdotti ifarmaceutici sui medicinali diA (ricetta rossa). Il contributo richiesto va da 2,2 a 4 euro a confezione. Invariati idi classe C, che sono già a pagamento, ma richiedono una ricetta del medico.Nessun contributo sarà richiesto a chi deve assumere il farmaco per una patologia cronica e invalidante o per una malattia rara, a chi assume una terapia del dolore cronico o agli infortunati sul lavoro. Sono dalanche gli invalidi civili, di guerra, del lavoro, per servizio; ciechi e sordomuti; danneggiati da vaccinazione obbligatoria, trasfusioni, somministrazione di emoderivati; vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e familiari. Sono esenti anche i membri di nuclei familiari con isee tale da determinare leE01, E02 ed E03. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Ticket sui farmaci in Emilia-Romagna, confermata l’esenzione per lavoratori in crisi: i requisiti - Bologna, 8 aprile 2025 – Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto di ripristinare l'esenzione del ticket dei farmaci per i lavoratori delle aziende in crisi e la Regione Emilia-Romagna ha accettato. Tali cittadini si aggiungono così agli altri che godono già dell’esenzione dalla riforma che partirà il 2 maggio, ovvero pazienti oncologici, con patologie croniche o rare, invalidi, disoccupati e persone in situazioni di disagio economico. 🔗ilrestodelcarlino.it

Ticket sui farmaci in Emilia-Romagna: chi paga e chi è esente - Dal 2 maggio 2025 entrerà in vigore la riforma sanitaria della Regione Emilia-Romagna, che introduce un ticket di 2,20 euro a confezione di farmaco, fino a un massimo di 4 euro per ricetta. L’obiettivo è garantire la sostenibilità del sistema sanitario pubblico, colpito dai tagli statali. Chi è esente Circa 1,65 milioni di cittadini non pagheranno il ticket: 373mila esenti per patologie croniche 766mila per disagio economico 200mila tra malati oncologici, trapiantati e affetti da malattie rareInoltre, le prime visite specialistiche resteranno gratuite per i figli fino a 14 anni nelle ... 🔗ilcampoonline.it

Nuovi ticket sui farmaci, si pagherà 2,20 euro a confezione o 4 euro a ricetta. Ecco chi sarà esente - La data è già definitiva: si parte dal prossimo 2 maggio. Da quel giorno ai cittadini residenti in Emilia Romagna verrà richiesta una misura di compartecipazione alla spesa farmaceutica. Di quanto si tratta? E’ previsto un ticket di 2,20 euro a confezione per ogni medicinale, fino a un massimo di... 🔗riminitoday.it

Ora in Emilia-Romagna si paga un contributo anche sui farmaci essenziali - Chi presenta la “ricetta rossa” potrebbe comunque dover pagare un ticket, per effetto di una riforma approvata dalla giunta di centrosinistra ... 🔗ilpost.it

Ticket in Emilia-Romagna, al via gli aumenti sui farmaci dal 2 maggio: cosa cambia, le nuove tariffe, chi sarà esentato - Al via l'annunciata manovra della giunta de Pascale sui medicinali. Ecco come funzionerà la riforma per chi andrà da venerdì 2 maggio nelle farmacie. Stretta sulle visite specialistiche per famiglie c ... 🔗corrieredibologna.corriere.it

Dal 2 maggio scattano i ticket su farmaci e visite specialistiche anche in Emilia-Romagna - Dal 2 maggio entra ufficialmente in vigore la riforma dei ticket sui farmaci di fascia A in Emilia-Romagna. La manovra, annunciata a febbraio dal presidente della Regione Michele de Pascale, prevede ... 🔗bolognatoday.it