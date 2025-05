Al via i lavori di bonifica nell' ex gran ghetto di Torretta Antonacci | Piccola vittoria degli abitanti

© Foggiatoday.it - Al via i lavori di bonifica nell'ex gran ghetto di Torretta Antonacci: "Piccola vittoria degli abitanti" nell’insediamento dei braccianti di Torretta Antonacci, in agro di San Severo, prendono il via i lavori di bonifica e rimozione straordinaria dei rifiuti. Lo annunciano l’Unione Sindacale di Base – Federazione Provinciale Foggia e l’Associazione Terra e Libertà, che esultano per una “Piccola. 🔗 ’insediamento dei braccianti di, in agro di San Severo, prendono il via idie rimozione straordinaria dei rifiuti. Lo annunciano l’Unione Sindacale di Base – Federazione Provinciale Foggia e l’Associazione Terra e Libertà, che esultano per una “. 🔗 Foggiatoday.it

