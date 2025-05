Al Ventotene Europa Festival la medaglia del Presidente della Repubblica

Ventotene Europa Festival: alla kermesse giovanile organizzata dall’associazione di promozione sociale La Nuova Europa il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito la medaglia del Presidente della Repubblica per l’importanza dell’evento dal punto di vista sociale ed educativo. Un appuntamento diventato ormai punto di riferimento per i giovani europei desiderosi di vivere un’esperienza formativa sul significato dell’Europa oggi, che ha ricevuto questo prestigioso riconoscimento dall’edizione del 2021. Fondato nel 2017 con l’obiettivo di costruire una cittadinanza europea consapevole e partecipata, attraverso un percorso che unisce formazione formale e non-formale, l’evento si svolge in concomitanza con la Festa dell’Europa del 9 maggio, trasformando l’isola in un laboratorio internazionale di dialogo e confronto. 🔗 Roma, 3 mag. (askanews) – Nuovo importante riconoscimento per il: alla kermesse giovanile organizzata dall’associazione di promozione sociale La Nuovail Capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito ladelper l’importanza dell’evento dal punto di vista sociale ed educativo. Un appuntamento diventato ormai punto di riferimento per i giovani europei desiderosi di vivere un’esperienza formativa sul significato dell’oggi, che ha ricevuto questo prestigioso riconoscimento dall’edizione del 2021. Fondato nel 2017 con l’obiettivo di costruire una cittadinanza europea consapevole e partecipata, attraverso un percorso che unisce formazione formale e non-formale, l’evento si svolge in concomitanza con la Festa dell’del 9 maggio, trasformando l’isola in un laboratorio internazionale di dialogo e confronto. 🔗 Ildenaro.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Al Ventotene Europa Festival conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica - ROMA (ITALPRESS) – Nuovo riconoscimento per il Ventotene Europa Festival: alla kermesse giovanile organizzata dall’associazione di promozione sociale La Nuova Europa il Capo dello Stato Sergio Mattarella ha conferito la Medaglia del Presidente della Repubblica “per l’importanza dell’evento dal punto di vista sociale ed educativo”. “Un appuntamento diventato ormai punto di riferimento per i giovani europei desiderosi di vivere un’esperienza formativa sul significato dell’Europa oggi, che ha ricevuto questo prestigioso riconoscimento dall’edizione del 2021 – si legge in una nota -. 🔗unlimitednews.it

A Bologna per l’Europa, Prodi: “E’ tempo di agire nello spirito di Ventotene” - La versione bolognese di Una piazza per l'Europa lanciata da Michele Serra a Roma lo scorso 15 marzo, ha riunito oggi le città di Bologna e Firenze L'articolo A Bologna per l’Europa, Prodi: “E’ tempo di agire nello spirito di Ventotene” proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Renata Colorni: “Indignata dalle parole di Meloni, se parliamo dell’Europa lo dobbiamo gli autori del Manifesto di Ventotene” - “Sono indignata”. Così Renata Colorni Spinelli ha commentato all’Ansa le dichiarazioni alla Camera della premier Giorgia Meloni sul Manifesto di Ventotene, in cui ha voluto sottolineare come quella del manifesto “non sia la sua Europa”. Figlia di Eugenio Colorni, uno degli autori del Manifesto ucciso nel 1944 dai fascisti, e di Ursula Hirschmann, ha ricordato il contesto in cui nacque il documento: “La premier Meloni forse non ricorda che la Costituzione italiana è basata sull’antifascismo, e quello che ha unito i tre uomini che hanno scritto il Manifesto di Ventotene e che erano al confino ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Al Ventotene Europa Festival conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica; 8° edizione del Ventotene Europa Festival; Torna il Ventotene Europa Festival e riceve la medaglia del presidente Mattarella; Parte il Ventotene Europa Festival, 60 giovani elettori europei a confronto in vista del voto. 🔗Ne parlano su altre fonti

Al Ventotene Europa Festival la medaglia del Presidente della Repubblica - Roma, 3 mag. (askanews) – Nuovo importante riconoscimento per il Ventotene Europa Festival: alla kermesse giovanile organizzata dall’associazione di promozione sociale La Nuova Europa il Capo dello St ... 🔗askanews.it

Al Ventotene Europa Festival conferita la Medaglia del Presidente della Repubblica - ROMA (ITALPRESS) – Nuovo riconoscimento per il Ventotene Europa Festival: alla kermesse giovanile organizzata dall’associazione di promozione sociale La Nuova Europa il Capo dello Stato Sergio ... 🔗msn.com

Cultura: a Ventotene quattro giorni con il Festival dell’Europa solidale e del Mediterraneo - Ha preso il via oggi sull’isola di Ventotene l’ottava edizione del Festival dell'Europa solidale e del Mediterraneo, il format culturale ideato e promosso dall’Associazione GenerAzione Ponte. Il tema ... 🔗agensir.it