Al Rouge et Noir la proiezione speciale del film Europa centrale | il regista Gianluca Minucci in sala

© Palermotoday.it - Al Rouge et Noir la proiezione speciale del film Europa centrale: il regista Gianluca Minucci in sala Rouge et Noir la proiezione speciale di "Europa centrale" di Gianluca Minucci alla presenza del regista. Il film è un thriller psicologico che esplora la tensione interiore dei protagonisti, costretti ad affrontare non solo il conflitto che imperversa in Europa nei. 🔗 Mercoledì 7 maggio, alle 19, aletladi "" dialla presenza del. Ilè un thriller psicologico che esplora la tensione interiore dei protagonisti, costretti ad affrontare non solo il conflitto che imperversa innei. 🔗 Palermotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Al Rouge et Noir la proiezione di Arsa di Masbedo: in sala i registi e il cast - Martedì 29 aprile alle 20:30 al Rouge et Noir la proiezione di "Arsa" di Masbedo alla presenza dei registi e del cast. Il film esplora il tema del lutto e della perdita attraverso un confronto tra due giovani, Arsa e Andrea. Arsa ha integrato la figura paterna nel suo mondo interiore... 🔗palermotoday.it

"FolleMente" al Rouge et Noir: alla fine della proiezione il regista Paolo Genovese incontra il pubblico in sala - Domenica 2 marzo alle 18:30 appuntamento speciale al Rouge et Noir con "FolleMente" e l'incontro col regista Paolo Genovese al termine della proiezione. Protagonisti del film sono Edoardo Leo, Pilar Fogliati, Emanuela Fanelli, Maria Chiara Giannetta, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Marco... 🔗palermotoday.it

"L’angelo azzurro" al Rouge et Noir: proiezione in versione restaurata e in lingua originale originale - Lunedì 3 marzo al Supercineclub del Rouge et Noir una nuova collaborazione con la Cineteca di Bologna, in programma "L’angelo azzurro" (Der blaue Engel, 1930, 108 min.) di Josef von Sternberg con Marlene Dietrich, che verrà proposto in versione restaurata e in questo caso sempre in lingua... 🔗palermotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Al Rouge et Noir la proiezione speciale del film Europa centrale: il regista Gianluca Minucci in sala; Al Rouge et Noir la proiezione di Arsa di Masbedo: in sala i registi e il cast; Prosegue Il maggio di Pasolini: al Rouge et Noir la proiezione di Appunti per un'Orestiade africana; Notti horror, al Rouge et Noir la proiezione di The Shrouds di David Cronenberg. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Prosegue "Il maggio di Pasolini": al Rouge et Noir la proiezione di "Appunti per un'Orestiade africana" - Prosegue "Il maggio di Pasolini", la rassegna di documentari del regista, a cinquant’anni dalla sua morte; un ciclo curato da Alessia Cervini, professoressa di Storia del cinema dell'Università di ... 🔗palermotoday.it

"La congiura degli innocenti": al Rouge et Noir il film di Alfred Hitchcock - Lunedì 5 maggio in cartellone un film di uno dei beniamini del pubblico del Supercineclub, Alfred Hitchcock, con una delle sue pellicole più inusuali, "La congiura degli innocenti" (The Trouble with H ... 🔗palermotoday.it

Proiezione de "Il complottista": il regista Valerio Ferrara al Rouge et Noir di Palermo - Martedì 22 aprile alle 20.30, proiezione speciale al cinema Rouge et Noir di Palermo. In programma il film "Il complottista" di Valerio Ferrara, con il regista presente in sala e per incontrare il ... 🔗balarm.it