Al Parco Verde di Caivano stavano allestendo una nuova piazza di spaccio | chiusa dai carabinieri 3 arresti

carabinieri hanno scoperto una nuova piazza di spaccio, in fase di allestimento, nel Parco Verde di Caivano: tre gli uomini arrestati dai militari dell'Arma. 🔗 hanno scoperto unadi, in fase di allestimento, neldi: tre gli uomini arrestati dai militari dell'Arma. 🔗 Fanpage.it

Caivano: Parco Verde, il fiuto di Axel e la prontezza dei Carabinieri svelano piazza di spaccio. 32enne in manette - Arrestato 32enne a Caivano: trovato in possesso di cocaina, crack e denaro illecito durante un controllo dei carabinieri. L’arresto di A. E. è frutto di un servizio straordinario di controllo del territorio.Nella serata di ieri i lampeggianti dei carabinieri di Caivano hanno illuminato a giorno il parco verde. A. E., 32enne, era in strada poco distante dall’ingresso della palazzina in cui vive. 🔗puntomagazine.it

Caivano, blitz al Parco Verde: smantellata piazza di spaccio prima ancora dell’apertura. Tre arresti - Un tentativo di rilancio del traffico di droga nel Parco Verde di Caivano è stato fermato sul nascere grazie all’intervento tempestivo dei Carabinieri. I militari hanno infatti bloccato un nuovo punto ... 🔗ilcrivello.it