al gaslini rimosso raro neuroblastoma in una bimba di 5 mesi

Al Gaslini rimosso un raro neuroblastoma a una bimba di 5 mesi - AGI - Un raro neuroblastoma parafaringeo asportato a una bimba di soli 5 mesi nell'ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Un'operazione complessa e urgente Nella sala operatoria di Otorinolaringoiatria dell'Istituto è stato eseguito un intervento chirurgico complesso su una piccola paziente proveniente da Trento e affetta da una neoformazione localizzata nello spazio retrofaringeo/parafaringeo destro. 🔗agi.it

Policlinico Foggia: rimosso un tumore addominale di 21 chili, “intervento chirurgico raro e complesso” Le condizioni della donna sono stabili - Di seguito un comunicato congiunto Policlinico Foggia-Università di Foggia: Presso il Policlinico Foggia, in data 10 aprile 2025, è stato eseguito un intervento chirurgico raro e complesso per la rimozione di un tumore addominale del peso di 21 kg. Il caso ha richiesto un’approfondita valutazione multidisciplinare, dal momento che è stato trattato dalla Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia Universitaria I, in collaborazione con la Struttura Complessa di Chirurgia Generale Universitaria e con la Struttura Complessa di Anestesia e Rianimazione Universitaria del Policlinico Foggia. 🔗noinotizie.it

