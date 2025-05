Al Conservatorio un mese di giovani talenti e grandi classici

Un mese di concerti, giovani talenti in scena e un viaggio musicale attraverso epoche e stili diversi: nasce al Conservatorio Nicolini la prima edizione della rassegna Incontri di Musica d'Insieme, un nuovo appuntamento pensato per valorizzare la creatività e l'impegno degli studenti. Dal 6 al 23.

