Al congresso americano l’Urologia dell’IRCCS Bonino Pulejo Piemonte presente con lavori scientifici su interventi chirurgici innovativi e intelligenza artificiale

Si è concluso da pochi giorni il congresso americano di Urologia tenutosi a Las Vegas ove la Divisione di Urologia diretta dal dottor Iannello ha presentato i risultati su interventi chirurgici sempre meno invasivi in pazienti affetti da calcoli al rene fino a un diametro di 4cm. Questo tipo di chirurgia endoscopica sposata dal dottor Iannello e dal dottor Cacciatore, peraltro i primi in Sicilia.

