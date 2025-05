Al Castellani arriva la Lazio D’Aversa | La salvezza dell’Empoli passa da lacrime e sangue

salvezza. Diamo il massimo in queste ultime quattro partite, fino all'ultima goccia di sudore poi vedremo dove siamo arrivati". Mister Roberto D'Aversa presenta così la sfida tra Empoli e Lazio di domani (4 maggio) alle 12,30 al Carlo Castellani."Domani affrontiamo una squadra forte con la volontà di fare risultato – ha dichiarato D'Aversa – Il destino è ancora nelle nostre mani, serve dare l'anima, dobbiamo trasformare le parole in fatti per conquistare la salvezza. Dovremo essere bravi quando abbiamo la palla perché la Lazio ha calciatori che hanno gamba nelle ripartenze e qualità tecniche, sono una squadra forte e completa. Per le ultime quattro gare dobbiamo riportare un aspetto molto importante che è quello di non prendere gol, ce lo abbiamo avuto nei momenti della stagione in cui sono state fatte grandi cose.

