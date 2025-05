Aiuti umanitari in crisi il World Food Programme ridurrà il personale del 30% Tagli anche all’Unhcr e all’Unicef

© Ilfattoquotidiano.it - Aiuti umanitari in crisi, il World Food Programme ridurrà il personale del 30%. Tagli anche all'Unhcr e all'Unicef Tagli inflitti da Donald Trump, ma anche da alcuni paesi europei, ai programmi umanitari dispiegano i primi effetti tangibili sugli organismi internazionali. "Le Nazioni Unite stanno avviando una 'revisione umanitaria': riducendo il personale e riorganizzando le priorità", ha detto Tom Fletcher, responsabile degli Aiuti di emergenza dell'organizzazione, nel giorno in cui Reuters rivela la possibile fusione del World Food Programme, dell'Unicef, dell'Oms e dell'Unhcr in un unico ente.Il primo a fare le spese della scure del Doge di Elon Musk è il Wfp, la più grande agenzia umanitaria del mondo. "In seguito a una serie di riunioni in cui il Leadership Team ha esaminato tutti gli aspetti della nostra situazione – si legge in una email emersa il 25 aprile e inviata dal vicedirettore esecutivo Stephen Omollo a tutto il personale -, abbiamo concluso che il WFP deve ridurre la sua forza lavoro a livello mondiale del 25-30%, il che potrebbe avere un impatto su fino a 6.

