Aiuti Tari niente sconti alle attività di via Roma

BASTIA UMBRA - "Esenzione Tari: l'amministrazione esclude le attività commerciali di via Roma", opposizione sulle barricate. "Non ci sono le condizioni previste dalla legge", ribatte il Comune. Nella più recente seduta del massimo consesso cittadino sono state approvate le nuove Tariffe della Tari, calcolate, come da norma basandosi sul consuntivo dell'anno 2023, periodo amministrato dal centrodestra. "Conti di ieri che hanno consentito oggi di applicare le riduzioni - evidenziano i consiglieri di minoranza Stefano Santoni, Francesca Sforna, Moreno Ricci, Giulio Provvidenza, Catia Degli Esposti, Fabrizio Raspa -. Un risultato storico, in controtendenza con quello che stanno facendo molti altri comuni umbri". Ma c'è qualcosa che non quadra: "L'attuale amministrazione di sinistra inciampa nuovamente, si autoconvince che i disagi non ci sono in via Roma e non concede lo sconto Tari alle attività commerciali che si affacciano su tale via".

