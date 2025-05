Aiuti a imprese alluvionate Le domande entro giugno

© Lanazione.it - Aiuti a imprese alluvionate. Le domande entro giugno imprese danneggiate dall’alluvione del novembre 2023. Si tratta di contributi a fondo perduto e in conto esercizio, fondamentali per la ripresa delle attività economiche sul territorio. Un bando indirizzato alle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori, ad esclusione della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura. "Di fronte ai devastanti eventi alluvionali del novembre 2023 le imprese del nostro territorio hanno saputo reagire con una forza straordinaria e grande coraggio – commenta Dalila Mazzi, Presidente della Camera di commercio di Pistoia-Prato – con il primo bando, lanciato subito dopo l’emergenza, siamo riusciti a supportare 221 imprese. 🔗 PIANAGrazie ad un importante, e nuovo sforzo, dal punto di vista economico e di contributi, la Camera di Commercio di Pistoia-Prato coadiuvata dal supporto della Cciaa di Roma, ha stanziato ulteriori 775mila euro per le due province dell’ente camerale in favore delledanneggiate dall’alluvione del novembre 2023. Si tratta di contributi a fondo perduto e in conto esercizio, fondamentali per la ripresa delle attività economiche sul territorio. Un bando indirizzato alle micro, piccole e mediedi tutti i settori, ad esclusione della produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura. "Di fronte ai devastanti eventi alluvionali del novembre 2023 ledel nostro territorio hanno saputo reagire con una forza straordinaria e grande coraggio – commenta Dalila Mazzi, Presidente della Camera di commercio di Pistoia-Prato – con il primo bando, lanciato subito dopo l’emergenza, siamo riusciti a supportare 221. 🔗 Lanazione.it

