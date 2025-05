Air show delle Frecce Tricolori a Catania il programma della manifestazione

Catania si prepara a vivere un evento senza precedenti. Domani, domenica 4 maggio, a partire dalle 15, la città ospiterà per la prima volta il suo Catania Air show, una manifestazione aerea che unirà spettacolo e innovazione in uno scenario unico: il cielo sopra piazza Franco Battiato (già piazza Nettuno).

Frecce Tricolori e il ritorno dei paracadutisti: prende forma lo Jesolo Air Show 2025 - Comincia a prendere forma il programma di volo dello Jesolo Air Show 2025. L'amministrazione comunale sta lavorando con la sezione locale del Club Frecce Tricolori "Mario Naldini" e il supporto dell'Aeroclub Friulano per organizzare il tradizionale evento che quest'anno, giunto alla 27ª edizione... 🔗veneziatoday.it

Catania guarda al cielo: Frecce Tricolori e forze armate in volo per l’Air Show 2025 - Catania sarà per la prima volta il palcoscenico di uno spettacolo unico nel suo genere: domenica 4 maggio il cielo sopra piazza Franco Battiato (già piazza Nettuno) farà da scenario al Catania Air Show 2025, organizzato dall’Aero Club Catania e dall’Aeronautica Militare, con ente promotore il Comune di Catania. Il programma dell’evento, che inaugura ufficialmente il calendario nazionale delle manifestazioni aeronautiche del 2025, è stato presentato nella sala giunta di Palazzo degli Elefanti dal sindaco Enrico Trantino, dal colonnello Stefano Spreafico (comandante dell’aeroporto di ... 🔗laprimapagina.it

Show delle Frecce Tricolori ad Aviano, le immagini delle acrobazie - Le Frecce Tricolore hanno dato spettacolo questa mattina all'aeroporto "Pagliano e Gori" di Aviano, la base aerea sede del 31st Fighter Wing dell'aeronautica militare statunitense. Prima dell'avvio della stagione delle esibizioni internazionali, la Pattuglia Acrobatica Nazionale ha compiuto... 🔗pordenonetoday.it

Frecce Tricolori a Catania: si scaldano i motori in attesa dell'Air Show - ?È tutto pronto per il Catania Air Show, in programma domenica 4 maggio alle ore 15 sul lungomare. Oggi le prove generali, sempre alle 15. Lo spettacolo, aperto a tutti, potrà essere osservato in piaz ... 🔗cataniatoday.it

Catania Air Show, le Frecce Tricolori sono arrivate a Sigonella. Bagno di folla per i piloti - All’Aeroporto dell'Aeronautica militare di Sigonella migliaia di visitatori hanno assistito alla mostra statica organizzata in attesa dello spettacolo di domenica 4 al Lungomare ... 🔗lasicilia.it

Frecce tricolori, al via la 65ma stagione degli Airshow - E' iniziata con l'ultimo volo di addestramento della PAN all'aeroporto di Rivolto. A salutarli gli oltre 15mila “aficionados” dei club Frecce Tricolori arrivati da tutta Italia e anche dall'estero ... 🔗rainews.it