Aibc Club Series Finals | 1 700 beachers in gara a Cesenatico per il titolo

Oggi e domani 1.700 beachers si affrontano a Cesenatico per le Aibc Club Series Finals. L'appuntamento è alla Beach Arena in piazza Andrea Costa, nella cornice del grattacielo, del Grand Hotel e della ruota panoramica, dove i protagonisti sono le giocatrici e i giocatori di beach volley provenienti da tutta Italia. Nei campi si sfidano le migliori coppie che durante la stagione invernale hanno disputato i tornei nei campi al coperto presenti in tante città italiane, inclusi ovviamente gli impianti di Cesenatico, Cesena e Savignano, dove è presente la Beach Volley University. Gli atleti sono portacolori di 59 società e 282 squadre, suddivisi, femmine e maschi, nelle categorie Serie A, B, Eccellenza, Amatoriale, Over 35, Over 43, Over 40, Over 50 e Under 21 e 30. In cabina di regia c'è l'Associazione italiana beach volley Club, sotto l'egida dell'Asi, per l'organizzazione di Caponigri Events & Communication.

