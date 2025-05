Aggressione pitbull in centro le richieste al Comune | Museruole e percorsi formativi per i padroni

© Viterbotoday.it - Aggressione pitbull in centro, le richieste al Comune: "Museruole e percorsi formativi per i padroni" Aggressione di un cane nel centro storico di Viterbo apre il tema sulla sicurezza degli animali a guinzaglio. A scrivere al Comune e alla polizia locale è "L'altra parte del guinzaglio", l'associazione chiede più controlli e l'apertura di un tavolo per affrontare il tema della. 🔗 L'ennessimadi un cane nelstorico di Viterbo apre il tema sulla sicurezza degli animali a guinzaglio. A scrivere ale alla polizia locale è "L'altra parte del guinzaglio", l'associazione chiede più controlli e l'apertura di un tavolo per affrontare il tema della. 🔗 Viterbotoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Russell Brand finisce al centro di gravi accuse: stupro e aggressione sessuale - Secondo quanto riportato dai principali media internazionali, la polizia britannica ha confermato che i presunti reati sarebbero avvenuti tra il 1999 e il 2005. L’attore e comico, residente nell’Oxfordshire, nel sud dell’Inghilterra, è stato denunciato da quattro donne in casi distinti. Le indagini restano in corso, e le autorità invitano chiunque abbia informazioni o sia coinvolto a contattare la polizia per contribuire all’inchiesta: “L’indagine è ancora aperta e stiamo cercando ulteriori testimonianze”, si legge nella dichiarazione ufficiale. 🔗dayitalianews.com

L’Aquila, donna muore otto mesi dopo l’aggressione di un pitbull. Il figlio: «Il cane ha fatto un massacro» - Margherita Villante, 74 anni, è deceduta ieri all’ospedale San Salvatore dell’Aquila, dove era ricoverata in seguito all’aggressione da parte di un pitbull otto mesi fa. Come riporta l’edizione abruzzese del Messaggero, è stata vana la lotta della donna contro le conseguenze dell’attacco del cane che l’aveva privata dell’uso delle braccia. Villante era stata ricoverata lo scorso 16 luglio. Quel giorno, stava aiutando a traslocare la sorella, anche lei residente in una villetta in zona Sant’Elia. 🔗open.online

Vittime di maltrattamenti. Il centro “La metà di niente”: richieste di aiuto aumentate - Violenza contro le donne in aumento nel Lodigiano "cerchiamo nuove volontarie, di lavoro ce n’è molto!". Parte alla fine di questa settimana, il corso di formazione per volontarie, promosso dall’associazione “L’orsa minore“ di Lodi, ente gestore del centro antiviolenza “La metà di niente“ di Lodi. Si cercano nuove leve, pronte a sostenere chi, purtroppo, deve confrontarsi con violenza di genere, a tutti i livelli. 🔗ilgiorno.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Aggressione pitbull in centro, le richieste al Comune: Museruole e percorsi formativi per i padroni; Azzannata da un pitbull in centro a Varese; Frosinone, pitbull attacca una donna: è la terza aggressione di cani in città in 40 giorni, il padrone scappa; Castrezzato, aggredita con il suo cane da due pitbull: chiede aiuto, ma il negozio non le apre. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Paura nel centro città a Viterbo: pitbull decapita a morsi e uccide un cagnolino - Tragedia nel Viterbese, a San Faustino, dove un cane lasciato libero in strada ha azzannato alla gola e ucciso a morsi un altro cagnolino ... 🔗fanpage.it

Aggressione choc in centro a Rimini: pitbull senza controllo ferisce gravemente un chihuahua - Domenica pomeriggio si è verificato un episodio preoccupante nel centro di Rimini, durante il mercatino dell’antiquariato nella zona del Monumento ai Tre Martiri. A raccontare l’accaduto è stata una c ... 🔗altarimini.it

Rimini, pitbull azzanna e ferisce un chihuahua: attimi di grande paura in centro - Un pitbull parte all’assalto e azzanna un piccolo chihuahua. Momenti di paura domenica scorsa in pieno centro storico. Al momento non è stata sporta ... 🔗corriereromagna.it