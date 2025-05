Aggressione choc sul palco per il famosissimo | pubblico sconvolto VIDEO

Aggressione choc sul palco per il famosissimo: pubblico sconvolto (VIDEO) – Succede anche nei templi della techno: durante un set infuocato all'Elrow Town di Madrid, davanti a migliaia di fan in delirio, il famoso dj è stato aggredito da un fan. E il VIDEO in breve tempo è diventato virale. Aggressione choc sul palco per il famosissimo: pubblico sconvolto (VIDEO) Il dj tedesco Paul Kalkbrenner è stato aggredito da uno spettatore che si è lanciato sul palco stringendogli il collo, prima di essere immediatamente bloccato dalla sicurezza. L'artista, per fortuna illeso, ha ripreso la sua esibizione dopo qualche attimo di smarrimento.

