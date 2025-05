Aggressione choc in centro accoltellato al cuore e ucciso davanti a tutti

ucciso con una coltellata alla schiena in via Monte Rosa, nel quartiere Barriera di Milano. Il giovane stava camminando lungo la strada quando è stato improvvisamente colpito alle spalle con un unico fendente che ha raggiunto direttamente il cuore. La ferita si è rivelata fatale: il ragazzo è crollato a terra e, nonostante l’intervento dei soccorritori, è morto sul posto in mezzo a una pozza di sangue.L’omicida si è subito dato alla fuga, riuscendo a far perdere ogni traccia prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Gli agenti delle volanti della polizia sono accorsi rapidamente sul luogo del delitto, ma per il 19enne non c’era ormai più nulla da fare. 🔗 Un tragico episodio di violenza ha sconvolto la città di Torino nella serata di venerdì 2 maggio 2025. Intorno alle 22, un ragazzo di soli 19 anni, di origine nordafricana, è statocon una coltellata alla schiena in via Monte Rosa, nel quartiere Barriera di Milano. Il giovane stava camminando lungo la strada quando è stato improvvisamente colpito alle spalle con un unico fendente che ha raggiunto direttamente il. La ferita si è rivelata fatale: il ragazzo è crollato a terra e, nonostante l’intervento dei soccorritori, è morto sul posto in mezzo a una pozza di sangue.L’omicida si è subito dato alla fuga, riuscendo a far perdere ogni traccia prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Gli agenti delle volanti della polizia sono accorsi rapidamente sul luogo del delitto, ma per il 19enne non c’era ormai più nulla da fare. 🔗 Caffeinamagazine.it

Se ne parla anche su altri siti

Aggressione choc in centro, accoltellato al cuore e ucciso davanti a tutti - Un tragico episodio di violenza ha sconvolto la città di Torino nella serata di venerdì 2 maggio 2025. Intorno alle 22, un ragazzo di soli 19 anni, di origine nordafricana, è stato ucciso con una coltellata alla schiena in via Monte Rosa, nel quartiere Barriera di Milano. Il giovane stava camminando lungo la strada quando è stato improvvisamente colpito alle spalle con un unico fendente che ha raggiunto direttamente il cuore. 🔗caffeinamagazine.it

Choc in centro a Fidenza, accoltellato durante una rissa in piazzale Matteotti: grave in ospedale - Un grave episodio di violenza si è verificato alle ore 17.30 di martedì 29 aprile in pieno centro a Fidenza. Secondo le prime informazioni un uomo di origine straniera sarebbe stata accoltellata nel corso di una rissa, che avrebbe coinvolto tre persone straniere. Le motivazioni alla base del... 🔗parmatoday.it

Aggressione brutale nel centro storico di Lucca, anziano accoltellato per pochi spiccioli - Lucca, 16 aprile 2025 – La sua ‘colpa’? Uscire di casa per portare fuori il cane. E proprio mentre passeggiava nel centro storico di Lucca è stato accoltellato per rapinarlo dei pochi spiccioli che aveva con sé. Vittima della feroce aggressione un pensionato di 78 anni che ieri sera, 15 aprile, intorno alle 23 camminava in via del Battistero nei pressi della cattedrale di San Martino. L’uomo è stato avvicinato da due uomini che gli che gli hanno chiesto insistentemente soldi. 🔗lanazione.it

Se ne parla anche su altri siti

Choc in centro a Fidenza, accoltellato durante una rissa in piazzale Matteotti: grave in ospedale; Esce dal carcere dopo 19 anni e accoltella una donna: l'aggressione choc dello straniero; Choc a Lucca, accoltellato per pochi spiccioli in centro mentre passeggia col cane: individuati tre minorenni; Giussano, ragazza accoltellata dall’ex: lo choc di addetti e clienti del centro commerciale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Accoltellato in strada, scrive lettera al questore. “Immensamente grato, mi sento protetto” - Le parole di Vinicio Fruzzetti, l'uomo che nella sera di martedì 15 aprile scorso ha subito la rapina e l'aggressione a colpi di coltello ... 🔗msn.com

Esce dal carcere dopo 19 anni e accoltella una donna: l'aggressione choc dello straniero - L'uomo aveva appena finito di scontare 19 anni per omicidio: appena tornato in libertà ha accoltellato una donna ... 🔗msn.com

Choc a Lucca, accoltellato per pochi spiccioli in centro mentre passeggia col cane: individuati tre minorenni - Poi l’aggressione col coltello ... per i due malviventi protagonisti di un episodio quanto mai raro nel centro di Lucca, dentro le mura, in una zona «bene» come la via degli antiquari. 🔗corrierefiorentino.corriere.it