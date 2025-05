Aggressione a Telese Terme Caporaso | Nessuno sfondo razzista condanno ogni violenza

In merito al recente episodio di aggressione che ha coinvolto una giovane cittadina di origini cinesi, il Sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, esprime la propria ferma condanna per ogni forma di violenza, sottolineando che, sulla base delle prime ricostruzioni fornite dalle forze dell'ordine, non emergerebbe alcuna matrice razzista dietro quanto accaduto."Telese è e sarà sempre una città aperta, inclusiva, dove il razzismo e ogni forma di discriminazione non hanno mai trovato e non troveranno mai spazio – ha dichiarato il Sindaco –. Un episodio isolato e apparentemente legato a una banale discussione non può e non deve oscurare il volto accogliente della nostra comunità".Il Sindaco Caporaso precisa di essere in contatto diretto con le autorità competenti, che stanno portando avanti le indagini per chiarire la dinamica dei fatti e accertare eventuali responsabilità.

