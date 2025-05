Afragola la polizia locale sequestra discarica abusiva di circa 5000mq

La polizia locale della Città di Afragola diretta personalmente dal Dirigente Comandante Colonnello Antonio Piricelli, componente della cabina di regia per il fenomeno della Terra dei Fuochi istituita presso la Prefettura di Napoli, nell'ambito delle attività coordinate dall'incaricato di governo presso la Prefettura di Napoli Vice Prefetto Ciro Silvestro, ha effettuato una ispezione in un lotto di terreno di circa 5000 mq ubicato in Afragola con accesso da Via Mario Pagano Casoria. Sul posto, nei pressi del centro abitato, è stato accertato che il fondo terreno è stato adibito a discarica di terreno e materiale di risulta ed inerti vari, sversati in un terreno agricolo in assenza di alcun titolo abilitativo. All'interno dell'area sono stati sversati anche sanpietrini presumibilmente rimossi dalla strada.

