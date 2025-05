Affari tuoi Speciale le anticipazioni del 4 maggio | gli attesi ospiti di De Martino

© Dilei.it - Affari tuoi Speciale, le anticipazioni del 4 maggio: gli attesi ospiti di De Martino Speciale quello di domenica 4 maggio con Affari tuoi: Stefano De Martino andrà in onda con una puntata in prima serata del celebre e amatissimo gioco dei pacchi, con tanti attesissimi ospiti.Affari tuoi Speciale, gli ospitiIl game show di Rai1 andrà in onda con un appuntamento Speciale: Stefano De Martino infatti aspetta il pubblico della rete ammiraglia domenica 4 maggio a partire dalle 20.35 con una puntata di Affari tuoi che terrà compagnia agli spettatori per tutta la serata.E in questa puntata Speciale il conduttore avrà tra i suoi ospiti amici e colleghi pronti a divertirsi insieme a lui. Ci saranno Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Vincenzo De Lucia, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Federica Nargi, Carmen Di Pietro e Carlo Amleto, alcuni dei quali hanno già accompagnato De Martino durante l’avventura di Stasera tutto è possibile. 🔗 Un appuntamentoquello di domenica 4con: Stefano Deandrà in onda con una puntata in prima serata del celebre e amatissimo gioco dei pacchi, con tantissimi, gliIl game show di Rai1 andrà in onda con un appuntamento: Stefano Deinfatti aspetta il pubblico della rete ammiraglia domenica 4a partire dalle 20.35 con una puntata diche terrà compagnia agli spettatori per tutta la serata.E in questa puntatail conduttore avrà tra i suoiamici e colleghi pronti a divertirsi insieme a lui. Ci saranno Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina, Vincenzo De Lucia, Giovanni Esposito, Peppe Iodice, Federica Nargi, Carmen Di Pietro e Carlo Amleto, alcuni dei quali hanno già accompagnato Dedurante l’avventura di Stasera tutto è possibile. 🔗 Dilei.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

“Affari Tuoi Speciale” in prima serata con Stefano De Martino su Rai 1: anticipazioni, cast e ospiti - Arriva “Affari Tuoi Speciale”! Tutto pronto per la puntata evento del noto game show trasmesso su Raiuno e condotto da Stefano De Martino. Il noto programma dei “pacchi” debutta in prima serata con un appuntamento davvero imperdibile. Il conduttore di Raiuno, volto di spicco della televisione pubblica, è pronto ad approdare in prima serata con uno dei programmi più seguiti della TV italiana. La puntata di “Affari Tuoi Speciale” è prodotta dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. 🔗superguidatv.it

Stefano De Martino conquista la prima serata: a maggio una puntata speciale e il possibile prolungamento di Affari Tuoi - Stefano De Martino è nel pieno di un momento d'oro per la Rai, e l'azienda sembra intenzionata a "sfruttarlo" fino in fondo. Il conduttore, che ha riscosso un successo... 🔗leggo.it

Funerali del Papa, la Rai cambia il palinsesto: slitta lo speciale di Stefano De Martino. Saltano Affari Tuoi, L?Eredità e Ciao Maschio - In occasione dei funerali di Papa Francesco, in programma sabato 26 aprile, la Rai rivoluziona la sua programmazione del fine settimana. La tv di Stato ha deciso di sospendere alcuni dei suoi... 🔗leggo.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Affari tuoi Speciale, le anticipazioni del 4 maggio: gli attesi ospiti di De Martino; Affari tuoi - Speciale Lotteria Italia, la 'Befana milionaria' di De Martino con ospiti pazzeschi: chi ci sarà; Affari tuoi - Speciale Lotteria Italia stasera in tv lunedì 6 gennaio su Rai 1: ospiti, anticipazioni e a che ora i premi; Guida definitiva ad “Affari tuoi Speciale lotteria Italia 2025”: ecco cosa succede stasera. 🔗Su questo argomento da altre fonti

“Affari Tuoi Speciale” in prima serata con Stefano De Martino su Rai 1: anticipazioni, cast e ospiti - Un apuntamento da non perdere è quello con “Affari Tuoi Speciale” con Stefano De Martino su Rai 1. Presenti numerosi ospiti Vip ... 🔗superguidatv.it

Affari tuoi Speciale, le anticipazioni del 4 maggio: gli attesi ospiti di De Martino - Promozione in prima serata con ospiti speciali per Stefano De Martino e “Affari tuoi”, in onda domenica 4 maggio ... 🔗dilei.it

Affari Tuoi non va in onda stasera: quando torna il programma condotto da Stefano De Martino - Aggiornamento: contrariamente a quanto segnalato dai palinsesti ufficiali, questa sera, venerdì 2 maggio, Affari Tuoi è andato regolarmente in onda su ... 🔗fanpage.it