Affari Tuoi Speciale in prima serata con Stefano De Martino su Rai 1 | anticipazioni cast e ospiti

Affari Tuoi Speciale"! Tutto pronto per la puntata evento del noto game show trasmesso su Raiuno e condotto da Stefano De Martino. Il noto programma dei "pacchi" debutta in prima serata con un appuntamento davvero imperdibile. Il conduttore di Raiuno, volto di spicco della televisione pubblica, è pronto ad approdare in prima serata con uno dei programmi più seguiti della TV italiana. La puntata di "Affari Tuoi Speciale" è prodotta dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy. Ma vediamo insieme quale sarà il cast di ospiti che farà parte di questo appuntamento davvero imperdibile. "Affari Tuoi Speciale" con Stefano De Martino su Rai 1: anticipazioni, cast e ospiti. La puntata di "Affari Tuoi Speciale" andrà in onda domenica 4 maggio 2025 alle 20:35 su Raiuno.

