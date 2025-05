Affari Tuoi bufera su Stefano De Martino | Prende in giro Elisabetta Canalis

Affari Tuoi, il game show di Rai 1 condotto da Stefano De Martino. Subito a inizio trasmissione il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Sardegna. Si chiama Vanessa, viene dal Sud dell'Isola e nella vita è una consulente immobiliare. La concorrente della serata, invece è Martina, in rappresentanza della Regione Liguria. Viene da Bordighera - in provincia di Imperia - e lavora da 14 anni nell'unico banco metalli della Liguria.Proprio mentre Martina ha detto: "La mia Liguria", Stefano De Martino ha preso la parola per condividere un piccolo commento personale. "Quando hai detto 'la mia Liguria' ho pensato subito a Elisabetta Canalis. Salutiamo Elisabetta", ha detto alludendo a un noto spot dell'ex velina. 🔗 Oggi, sabato 3 maggio, è andata in onda una nuova puntata di, il game show di Rai 1 condotto daDe. Subito a inizio trasmissione il padrone di casa ha dato il benvenuto alla nuova pacchista in rappresentanza della Regione Sardegna. Si chiama Vanessa, viene dal Sud dell'Isola e nella vita è una consulente immobiliare. La concorrente della serata, invece è Martina, in rappresentanza della Regione Liguria. Viene da Bordighera - in provincia di Imperia - e lavora da 14 anni nell'unico banco metalli della Liguria.Proprio mentre Martina ha detto: "La mia Liguria",Deha preso la parola per condividere un piccolo commento personale. "Quando hai detto 'la mia Liguria' ho pensato subito a. Salutiamo", ha detto alludendo a un noto spot dell'ex velina. 🔗 Liberoquotidiano.it

