Afd è un pericolo il nodo del divieto

© Cms.ilmanifesto.it - «Afd è un pericolo», il nodo del divieto pericolo», il nodo del divieto il manifesto. 🔗 Dopo tre anni di indagine approfondita su programmi, dichiarazioni e iniziative di Alternative für Deutschland il servizio di intelligence lo certifica definitivamente come «partito di estrema destra che viola la . «Afd è un», ildelil manifesto. 🔗 Cms.ilmanifesto.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Germania, l'intelligence dichiara l'Afd "pericolo per la democrazia" - Ora il Parlamento potrebbe chiedere lo scioglimento del partito guidato da Alice Weidel. Salvini: "Gravissimo". Rubio: "Tirannia mascherata" 🔗ilgiornale.it

Germania, Afd dichiarato «partito di estrema destra»: «Un pericolo per la democrazia». Cosa cambia - I servizi segreti tedeschi hanno categorizzato ufficialmente Alternative fur Deutschland come «partito estremista», che «ignora la dignità umana» 🔗xml2.corriere.it

Napoli, chiude Edenlandia: divieto di prosecuzione delle attività. «Pericolo imminente per la sicurezza» - Arrivano novità non rinfrancanti per il Parco Giochi più famoso in città: è stata infatti disposta la chiusura per ?Edenlandia?, il parco di Fuorigrotta che ha... 🔗ilmattino.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

«Afd è un pericolo», il nodo del divieto; Edizione del 3 maggio 2025. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Germania, il partito di estrema destra Afd dichiarato "pericolo per la democrazia" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Germania, il partito di estrema destra Afd dichiarato 'pericolo per la democrazia' ... 🔗tg24.sky.it

Tra saluti romani e Afd torna il pericolo nero: reggeranno le democrazie? - Del resto Musk, che di Trump è amico intimo, qualche tempo fa offerto l’appoggio ufficiale all’Afd, cioè al partito dell’estrema destra tedesca considerato molto vicino alle idee naziste. 🔗msn.com

Germania: Società dei giornalisti cattolici, negli statuti il divieto di attività xenofobe e antisemite. No ai membri di Afd - I vescovi hanno esplicitamente indicato l’incompatibilità riferendosi al partito populista e xenofobo di Alternativa per la Germania (AfD). Chi è pubblicamente riconosciuto come membro dell ... 🔗agensir.it