Adriano Panatta la sentenza su Musetti | A 20 anni

In una calda serata madrilena di metà primavera si è spento sul più bello il sogno di Lorenzo Musetti di agguantare la seconda finale del torneo 1000 dopo quella di Montecarlo. Come il torero fa con la muleta, nell'arena dedicata al grande Manolo Santana lo ha infilzato il lungagnone britannico Jack Draper, amico e compagno di doppio di Jannik Sinner, che ha vinto per 6-3, 7-6 e che se la vedrà domani con Casper Ruud: nella prima semifinale il norvegese aveva battuto Francisco Cerundolo per 6-4, 7-5. Una sconfitta onorevole quella dell'azzurro contro il forte numero 5 del mondo, maturata in una serata che lo ha visto comandare poco il gioco contro il mancino che viene da Oltremanica. Nel primo set Draper, arrotando il suo terribile dritto, lo ha brekkato due volte e si è portato sul 4-1 per poi chiudere 6-3 in 50.

L’analisi di Panatta: “Musetti non è solo talento. Alcaraz il più forte di tutti, ma Sinner…” - Il torneo di Montecarlo si è chiuso ieri col successo di Carlos Alcaraz. Lo spagnolo è tornato a vincere un Masters1000 a distanza di più di un anno e sulla terra rossa ha un po’ ritrovato se stesso. Nella finale del Principato, l’iberico si è imposto in rimonta contro Lorenzo Musetti, condizionato da un problema al quadricipite della coscia destra già prima del match e non in grado di tenere il ritmo dell’iberico dopo aver vinto in maniera brillante il primo set sullo score di 6-3. 🔗oasport.it

