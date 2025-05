Adriano Micheli e Serena Bratti vincono il Campionato Italiano Triathlon Cross Junior 2025 al Triathlon Gennargentu di Gavoi

© Sport.periodicodaily.com - Adriano Micheli e Serena Bratti vincono il Campionato Italiano Triathlon Cross Junior 2025 al Triathlon Gennargentu di Gavoi Adriano Micheli (Sbr3 Grosseto) e Serena Bratti (CUS Udine) sono i nuovi Campioni Italiani Junior di Triathlon Cross, incoronati oggi sullo splendido scenario del Lago di Gusana a Gavoi (Nuoro), in Sardegna. L’evento, organizzato da Three Experience con il supporto della Regione Sardegna, ha visto oltre 100 atleti sfidarsi nelle acque e sui sentieri del Gennargentu per contendersi i titoli tricolori Junior, Élite e Age Group.I risultati del Campionato Italiano Triathlon Cross Junior 2025Adriano Micheli conquista l’oro con un tempo di 1h05’32”, grazie a un’eccellente frazione di corsa che gli ha permesso di staccare Roberto Porcu (Fuel Triathlon), secondo in 1h05’52” e primo tra gli atleti sardi. Terzo posto assoluto per Gabriele Gattino (Grandbike Triathlon) in 1h06’00”. Tra le donne, Serena Bratti domina la gara femminile in 1h15’18”, imponendosi in tutte le frazioni. 🔗 (Sbr3 Grosseto) e(CUS Udine) sono i nuovi Campioni Italianidi, incoronati oggi sullo splendido scenario del Lago di Gusana a(Nuoro), in Sardegna. L’evento, organizzato da Three Experience con il supporto della Regione Sardegna, ha visto oltre 100 atleti sfidarsi nelle acque e sui sentieri delper contendersi i titoli tricolori, Élite e Age Group.I risultati delconquista l’oro con un tempo di 1h05’32”, grazie a un’eccellente frazione di corsa che gli ha permesso di staccare Roberto Porcu (Fuel), secondo in 1h05’52” e primo tra gli atleti sardi. Terzo posto assoluto per Gabriele Gattino (Grandbike) in 1h06’00”. Tra le donne,domina la gara femminile in 1h15’18”, imponendosi in tutte le frazioni. 🔗 Sport.periodicodaily.com

