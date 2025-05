Adriana Abascal è la nuova fidanzata di Emanuele Filiberto di Savoia | chi è l’ex Miss Messico proprietaria di un brand di lusso

Emanuele Filiberto di Savoia ha ufficializzato la sua nuova ma già chiacchierata relazione. Lo ha fatto pubblicamente, presentandosi per la prima volta in coppia con Adriana Abascal alla cena di gala per il Concerto di Omar Harfouch, organizzato alla Camera dei Deputati. A Montecitorio, il principe si è mostrato sorridente e disinvolto accanto alla nuova compagna, senza sottrarsi ai flash dei fotografi. L'uscita arriva a pochi mesi dalla conferma della separazione con Clotilde Courau, sua moglie dal 2003. Parlando con il settimanale Oggi, aveva dichiarato: "Non siamo una coppia aperta, come si usa dire oggi, è una definizione che non mi piace e la trovo brutta. Preferisco parlare di una coppia in cui c'è grande rispetto reciproco", diceva nell'intervista. Adriana Abascal, 54 anni, è una figura nota nel mondo della moda internazionale.

Prima uscita pubblica per Emanuele Filiberto e Adriana Abascal. Elegantissimi, raggianti e sorridenti davanti agli obiettivi dei fotografi, il Principe e l'ex modella, oggi produttrice e conduttrice, sono stati protagonisti a Palazzo Ruspoli a Roma, per presenziare alla cena di gala per il Concerto di Omar Harfouch al Parlamento Italiano. Il debutto di Emanuele Filiberto e Adriana Abascal In un contesto di grande prestigio Emanuele Filiberto di Savoia, 52 anni, ha fatto il suo debutto ufficiale con Adriana Abascal, 54 anni.

