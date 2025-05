Adinolfi | Ecco perché vado dell' Isola dei Famosi Sarò il Cigno Nero

© Ilgiornale.it - Adinolfi: "Ecco perché vado dell'Isola dei Famosi. Sarò il Cigno Nero" Adinolfi, giornalista e fondatore del Popolo della Famiglia, è uno dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi 🔗Ilgiornale.it Mario, giornalista e fondatore del Popoloa Famiglia, è uno dei concorrentia nuova edizionedei

Se ne parla anche su altri siti

Revocata l'immunità al deputato Ue dell'Ecr: ecco perché ora Salis è in bilico - Nella revoca è stato specificato che l'immunità è valida solamente per attività svolte nel mandato parlamentare: i fatti contestati a Salis sono antecedenti l'elezione 🔗ilgiornale.it

Superman: ecco quando uscirà il nuovo trailer dell'atteso film DCU di James Gunn - Dopo il primo teaser e lo sneak peek di qualche giorno fa, sale l'atteso per l'arrivo del full trailer ufficiale della prima pellicola del DC Universe Da quando i DC Studios hanno pubblicato il primo teaser trailer di Superman a dicembre, i fan hanno cominciato a fare il conto alla rovescia per il nuovo full trailer, in attesa dell'uscita del film l'11 luglio prossimo. Da allora è stato diffuso online uno sneak peek di quasi cinque minuti, proiettato di recente al CinemaCon e in apertura alle copie americane di Un film Minecraft, che mostrava Krypto, la Fortezza della Solitudine di Superman, ... 🔗movieplayer.it

Compleanno Inzaghi, arrivano gli auguri dell’Inter: ecco il bellissimo messaggio per il mister – FOTO - di RedazioneCompleanno Simone Inzaghi, ecco arrivare gli auguri dell’Inter per il mister nerazzurro, qui il messaggio per l’occasione Compleanno Inzaghi, il tecnico dell’Inter oggi compie gli anni e – tramite un comunicato sui propri portali ufficiali – il club meneghino ha reso omaggio così al mister. Ecco il messaggio per l’ex Lazio: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter) COMPLEANNO INZAGHI – «Buon compleanno a Simone Inzaghi, che oggi festeggia 49 anni. 🔗internews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Adinolfi: Ecco perché vado dell'Isola dei Famosi. Sarò il Cigno Nero; Blitz contro il narcotraffico al porto di Vado Ligure: i nomi degli indagati; Il megacomplotto per avere Quo Vado di Checco Zalone in tutte le sale. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Adinolfi: "Ecco perché vado dell'Isola dei Famosi. Sarò il Cigno Nero" - Mario Adinolfi, giornalista e fondatore del Popolo della Famiglia, è uno dei concorrenti della nuova edizione dell’Isola dei Famosi ... 🔗ilgiornale.it

Mario Adinolfi all’Isola dei famosi, ecco chi sarà nel cast - Secondo l'esperto di gossip Davide Maggio, nel cast della nuova edizione dell'Isola dei famosi c'è anche Mario Adinolfi. Il programma parte su Canale 5 fra una settimana ... 🔗dire.it