Addio Vlahovic ha già detto sì alla big | bye Juve

© Tvplay.it - Addio Vlahovic, ha già detto sì alla big: bye Juve Juve giocherà domani con il Bologna, ma prima ci sono delle grosse novità sul futuro di Dusan Vlahovic. La Juventus di Igor Tudor, dopo la vittoria contro il Monza di una settimana all’Allianz Stadium, è pronta ad affrontare una rivale nella corsa al quarto posto. Domani sera, esattamente alle ore 20.45, la ‘Vecchia Signora’ sarà infatti di scena allo Stadio Renato Dall’Ara per sfidare il Bologna di Vincenzo Italiano.Addio Vlahovic, ha già detto sì alla big: bye Juve (LaPresse) tvplay.it 20250503Il team bianconero, ovviamente, non deve assolutamente questa gara, visto che i rossoblù sono quinti con un punto di distacco. Anche perché un ko contro il Bologna, di fatto, porterebbe delle conseguenze per l’altra trasferta insidiosa che ha in calendario la Juventus. Sabato prossimo, infatti, la ‘Vecchia Signora’ scenderà sul campo dello Stadio Olimpico per giocare contro la Lazio. 🔗 Lagiocherà domani con il Bologna, ma prima ci sono delle grosse novità sul futuro di Dusan. Lantus di Igor Tudor, dopo la vittoria contro il Monza di una settimana all’Allianz Stadium, è pronta ad affrontare una rivale nella corsa al quarto posto. Domani sera, esattamente alle ore 20.45, la ‘Vecchia Signora’ sarà infatti di scena allo Stadio Renato Dall’Ara per sfidare il Bologna di Vincenzo Italiano., ha giàsìbig: bye(LaPresse) tvplay.it 20250503Il team bianconero, ovviamente, non deve assolutamente questa gara, visto che i rossoblù sono quinti con un punto di distacco. Anche perché un ko contro il Bologna, di fatto, porterebbe delle conseguenze per l’altra trasferta insidiosa che ha in calendario lantus. Sabato prossimo, infatti, la ‘Vecchia Signora’ scenderà sul campo dello Stadio Olimpico per giocare contro la Lazio. 🔗 Tvplay.it

Addio Vlahovic: “Trattativa semplice”, il serbo avrebbe già detto sì - Juventus, il centravanti è in uscita e può lasciare il club a fine stagione: avrebbe già fatto sapere la sua destinazione preferita Nel corso della complicata stagione della Juventus, Dusan Vlahovic è stato certamente uno dei giocatori più criticati. Per un rendimento decisamente sotto le aspettative e per le panchine collezionate tra gennaio e febbraio, prima dell’esonero di Thiago Motta. Juventus, Vlahovic ai saluti: pronto ad accettare l’Atletico Madrid (LaPresse) – Calciomercato. 🔗calciomercato.it

Vlhaovic ha detto sì: accordo in Liga e addio Juve - In casa Juve, in attesa della gara di domani con il Bologna, bisogna segnalarare importanti aggiornamenti sul futuro di Dusan Vlahovic. 🔗asromalive.it

Vlahovic Juve ai titoli di coda: non c’è margine di permanenza a Torino, ma ora c’è un nuovo problema da risolvere. Ultime - Vlahovic Juve ai titoli di coda: non c’è margine di permanenza a Torino, ma ora c’è un nuovo problema da risolvere. Le ultime sul centravanti serbo L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha parla ... 🔗juventusnews24.com

La Juve appesa a Vlahovic per la Champions. Ma se non rinnova sarà addio - Dopo aver saltato la sfida contro il Monza il serbo tornerà a disposizione per lo scontro diretto in casa del Bologna: tutti i dettagli ... 🔗msn.com