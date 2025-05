Addio Elsa la suora degli ultimi Una vita donata con discrezione

Elsa Calisesi, figlia della Carità di San Vincenzo de Paoli, mancata il 30 aprile a 84 anni.Dopo aver dedicato trent'anni ai bambini e ai giovani della scuola Pia Casa di Misericordia alla Spezia, Suor Elsa era stata inviata dal suo ordine religioso a Rimini, dove ha servito con amore e dedizione i poveri alla Caritas diocesana.Il suo sorriso e la sua discrezione sono stati un dono prezioso per le persone accolte ma anche per i tanti volontari che negli anni hanno fatto servizio in Caritas."Grazie Suor Elsa, per la tua vita donata con amore e discrezione, un amore silenzioso a servizio degli ultimi. Il tuo cuore ha parlato con i gesti. Ora riposa nella pace che hai seminato", il ricordo commosso di Mario Galasso, direttore della Caritas diocesana. Si sono svolti ieri mattina alla Casa San Girolamo, a Siena, i funerali di Suor Calisesi.

