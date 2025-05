Addio all' attrice urbinate Francesca Benedetti | sul palco fino all’ultimo

© Ilrestodelcarlino.it - Addio all'attrice urbinate Francesca Benedetti: sul palco fino all’ultimo Addio a all’attrice Francesca Bendetti. È morta questa mattina alle 8, nella sua abitazione. Aveva 89 anni, era nata a Urbino il 18 novembre del 1935. Da tempo era malata. fino all’ultimo sul palcoscenico, fino a poche settimane fa con l’Erodiale, rappresentato in vari teatri.Accanto a lei fino all'ultimo la sorella Maria Teresa, 95 anni, critica e storica dell'arte. Artista eclettica, tra teatro, radio, cinema e televisione, ha lavorato con i più grandi registi da Luca Ronconi a Giorgio Strehler, passando per Luigi Squarzina e Anton Giulio Majano, tra gli altri. Solo tre mesi fa, a febbraio, era salita sul palco teatrale a Roma per l'ultima volta nell'Erodiade di Giovanni Testori. 🔗 Urbino, 3 maggio 2025 - Urbino e tutto il mondo dello spettacolo italiano diconoa all’Bendetti. È morta questa mattina alle 8, nella sua abitazione. Aveva 89 anni, era nata a Urbino il 18 novembre del 1935. Da tempo era malata.sulscenico,a poche settimane fa con l’Erodiale, rappresentato in vari teatri.Accanto a leiall'ultimo la sorella Maria Teresa, 95 anni, critica e storica dell'arte. Artista eclettica, tra teatro, radio, cinema e televisione, ha lavorato con i più grandi registi da Luca Ronconi a Giorgio Strehler, passando per Luigi Squarzina e Anton Giulio Majano, tra gli altri. Solo tre mesi fa, a febbraio, era salita sulteatrale a Roma per l'ultima volta nell'Erodiade di Giovanni Testori. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

