Addio a un’icona del cinema è morta in queste ore

© Temporeale.info - Addio a un’icona del cinema, è morta in queste ore cinema è morta in queste ore, i fans sono spiazzati da ciò che è successo e hanno dovuto dirle Addio: perdita straziante Il cinema si porta dietro grandi appassionati, così come la televisione. Gli attori più conosciuti diventano praticamente parte di una famiglia, soprattutto se i fans si affezionano . L'articolo Addio a un’icona del cinema, è morta in queste ore Temporeale Quotidiano. 🔗 Una grande icona della storia delinore, i fans sono spiazzati da ciò che è successo e hanno dovuto dirle: perdita straziante Ilsi porta dietro grandi appassionati, così come la televisione. Gli attori più conosciuti diventano praticamente parte di una famiglia, soprattutto se i fans si affezionano . L'articolodel, èinore Temporeale Quotidiano. 🔗 Temporeale.info

Cosa riportano altre fonti

Il cinema italiano perde una icona sexy: addio a Nadia Cassini - Si è spenta a 76 anni Nadia Cassini, attrice, showgirl e cantante che segnò un’epoca con le sue interpretazioni nelle commedie sexy all’italiana degli anni ’70 e ’80. La notizia della sua scomparsa, avvenuta martedì 18 marzo a Reggio Calabria, è stata riportata da Il Tempo, che ha confermato la presenza di una malattia, sebbene i dettagli sulle cause del decesso non siano stati resi noti. Nata a New York nel 1949 con il nome di Gianna Lou Müller, Nadia Cassini aveva origini miste: il padre era statunitense di discendenza tedesca, mentre la madre aveva radici italiane. 🔗caffeinamagazine.it

Eleonora Giorgi è morta a 71 anni. Dagli esordi alla lotta contro il tumore, addio alla star del cinema anni '80 - Eleonora Giorgi è venuta a mancare in seguito a una dura battaglia contro il tumore al pancreas che le era stato diagnosticato nel 2023. L'attrice era ricoverata da alcuni giorni... 🔗leggo.it

Addio a un’icona senza tempo: il mondo del cinema piange una leggenda - Il mondo del cinema perde una figura che, per decenni, ha incarnato sullo schermo la potenza, il mistero e la durezza dei grandi “cattivi” d’azione. È morto a 90 anni uno degli attori più riconoscibili degli anni Settanta e Ottanta, celebre per i suoi ruoli iconici accanto a leggende del genere come Bruce Lee e Chuck Norris. Il decesso è avvenuto il 9 aprile in una casa di riposo di Granada Hills, a Los Angeles, come comunicato dalla figlia. 🔗tuttivip.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Addio a un’icona del cinema, è morta in queste ore; Nadia Cassini è morta: addio all'attrice icona sexy del cinema italiano; Addio a Nadia Cassini, icona sexy di cinema e tv; E' morta Eleonora Giorgi, aveva 71 anni. Addio all'icona del cinema italiano: il debutto con Fellini, la carriera e la malattia. 🔗Se ne parla anche su altri siti

È morta Eleonora Giorgi: addio a un'icona del cinema italiano - Eleonora Giorgi, indimenticabile protagonista del cinema italiano, è morta all'età di 71 anni a ... Eleonora Giorgi divenne un'icona del cinema erotico italiano, recitando in pellicole come ... 🔗msn.com

Addio all'attrice urbinate Francesca Benedetti: sul palco fino all’ultimo - Una vita fra teatro, cinema e tv, aveva 89 anni: artista eclettica, ha lavorato con i più grandi registi da Luca Ronconi a Giorgio Strehler, passando per Luigi Squarzina e Anton Giulio Majano, tra gli ... 🔗msn.com

Lutto nel mondo del cinema: addio a Nadia Cassini, aveva 76 anni - Lutto nel mondo del cinema: è morta Nadia Cassini, icona della commedia sexy all’italiana, all’età di 76 anni, dopo una lunga malattia. Nadia Cassini, una delle icone della commedia sexy all ... 🔗donnaglamour.it