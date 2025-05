Addio a Quasimodo il figlio del poeta muore a 85 anni

© Ilgiorno.it - Addio a Quasimodo il figlio del poeta muore a 85 anni anni Alessandro Quasimodo, figlio del poeta Premio Nobel per la Letteratura, Salvatore, e della danzatrice Maria Cumani. Nato a Milano il 22 maggio del 1939, Quasimodo si è spento giovedì nel capoluogo lombardo. A dare la notizia, sui social, è stata Maria Monisteri, sindaca di Modica, in provincia di Ragusa, dove l’attore (e regista) si era occupato dell’apertura del pubblico della Casa natale del padre, diventata il museo che ne racconta la vita.Alessandro Quasimodo è stato interprete e curatore di “Fuori non ci sono che ombre, e cadono”, con Franca Nuti e Luciana Savignano, Ettore Borri al pianoforte, dedicato alle figure di Quasimodo e della danzatrice Cumani, portato in scena al Piccolo Teatro di Milano nel 2003. Ha curato le regie di “Aminta” di Torquato Tasso (1984), “Oreste” di Vittorio Alfieri (1985) prodotti dal Teatro alla Scala per l’Estate d’Arte a Milano, e “La città morta” di Gabriele d’Annunzio (1987-88). 🔗 È scomparso a 85AlessandrodelPremio Nobel per la Letteratura, Salvatore, e della danzatrice Maria Cumani. Nato a Milano il 22 maggio del 1939,si è spento giovedì nel capoluogo lombardo. A dare la notizia, sui social, è stata Maria Monisteri, sindaca di Modica, in provincia di Ragusa, dove l’attore (e regista) si era occupato dell’apertura del pubblico della Casa natale del padre, diventata il museo che ne racconta la vita.Alessandroè stato interprete e curatore di “Fuori non ci sono che ombre, e cadono”, con Franca Nuti e Luciana Savignano, Ettore Borri al pianoforte, dedicato alle figure die della danzatrice Cumani, portato in scena al Piccolo Teatro di Milano nel 2003. Ha curato le regie di “Aminta” di Torquato Tasso (1984), “Oreste” di Vittorio Alfieri (1985) prodotti dal Teatro alla Scala per l’Estate d’Arte a Milano, e “La città morta” di Gabriele d’Annunzio (1987-88). 🔗 Ilgiorno.it

Addio ad Alessandro Quasimodo, figlio del poeta premio Nobel: una vita dedicata alla poesia, al teatro e al cinema - Milano, 2 maggio 2025 – Addio all'attore e regista Alessandro Quasimodo, figlio del poeta Salvatore Quasimodo (1901-1968), premio Nobel della Letteratura nel 1959 e della danzatrice Maria Cumani: se n’è andato questa mattina, a Milano, all'età di 85 anni dopo una lunga malattia. I funerali si terranno lunedì 5 maggio alle 14.45 nella chiesa di Santa Francesca Romana (in zona Porta Venezia). Per tutta la vita Alessandro ha onorato e custodito la memoria del celebre padre, viaggiando ovunque per leggere le sue poesie e facendosi promotore di numerose iniziative culturali ed editoriali. 🔗ilgiorno.it

È morto Alessandro Quasimodo, figlio del poeta Salvatore. Attore e regista, il rapporto col padre e le accuse sul Nobel regalato all’amante - È morto a Milano, all’età di 85 anni, Alessandro Quasimodo, il figlio del poeta Premio Nobel per la Letteratura del ’59 e della danzatrice Maria Cumani. A stroncarlo una lunga e dolorosa malattia. Nato nel capoluogo lombardo il 22 maggio del 1939, è stato un attore, un poeta, un regista che per tutta la vita ha onorato la memoria del padre Salvatore, viaggiando ovunque per leggere le sue opere. A dare notizia della sua morte sui social il sindaco di Modica, Maria Monisteri. 🔗open.online

Morto a 85 anni l’attore Alessandro Quasimodo, era figlio del Poeta Premio Nobel Salvatore - È morto a 85 anni l'attore Alessandro Quasimodo, figlio del Poeta Premio Nobel Salvatore, di cui ha curato e conservato l'eredità culturale.Continua a leggere 🔗fanpage.it

