Addio a Pierluigi Marrucci Protagonista per decenni tra politica e istituzioni

Protagonista di decenni di vita politica e amministrativa, soprattutto per la Valdelsa ma in generale per tutta la provincia e il particolare per il centrosinistra. La scomparsa di Pierluigi Marrucci (già sindaco di San Gimignano, presidente dell'Asl territoriale e dell'Istituto zooprofilattico del Lazio e della Toscana). Numerose le reazioni di cordoglio da parte del mondo politico. "Ci ha lasciato e ci ha lasciato come solo lui sapeva fare. Tracciando la strada da seguire e le priorità da cogliere. Ci ha lasciato pensando al futuro", commenta l'associazione La Quercia, di cui è stato vicepresidente. Per la sindaca di Poggibonsi, Susanna Cenni, "non ha mai smesso di dare una mano, nemmeno quando non ha più avuto ruoli di primo piano, mai. Ha continuato a dare tanto al territorio e alle persone".

Fu sindaco di San Gimignano, direttore dell'Usl, punto di riferimento nella sanità. Dai Comuni valdelsani al Pd: tanti messaggi di cordoglio in sua memoria.

