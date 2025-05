Addio a Padre Martino Siciliani il ricordo commosso della Presidente dell’Umbria Stefania Proietti

© Laprimapagina.it - Addio a Padre Martino Siciliani, il ricordo commosso della Presidente dell’Umbria Stefania Proietti Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Padre Martino Siciliani.«La sua instancabile opera e i suoi studi – ha sottolineato la Presidente – hanno rappresentato un contributo fondamentale per la sicurezza del nostro territorio, grazie al costante monitoraggio e alla profonda conoscenza dei fenomeni sismici. Il suo impegno, la dedizione e l’amore per la ricerca scientifica hanno consolidato la prestigiosa tradizione dell’Osservatorio Bina, fucina di innovazione nel campo della sismologia».Proietti ha poi evidenziato come l’eredità scientifica e umana di Padre Martino continuerà a guidare le future generazioni di studiosi dell’Osservatorio e non solo: «Resterà un punto di riferimento per tutta la comunità umbra, esempio di rigore, passione e servizio al bene comune». 🔗 «L’Umbria oggi perde un uomo di fede e di scienza di grande valore»: con queste parole laRegione Umbria,, ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di.«La sua instancabile opera e i suoi studi – ha sottolineato la– hanno rappresentato un contributo fondamentale per la sicurezza del nostro territorio, grazie al costante monitoraggio e alla profonda conoscenza dei fenomeni sismici. Il suo impegno, la dedizione e l’amore per la ricerca scientifica hanno consolidato la prestigiosa tradizione dell’Osservatorio Bina, fucina di innovazione nel camposismologia».ha poi evidenziato come l’eredità scientifica e umana dicontinuerà a guidare le future generazioni di studiosi dell’Osservatorio e non solo: «Resterà un punto di riferimento per tutta la comunità umbra, esempio di rigore, passione e servizio al bene comune». 🔗 Laprimapagina.it

