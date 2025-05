© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Giordano, ’padre’ di Varenne. Fu lui a scoprire il cavallo dei record

al proprietario di, ildei, la leggenda del trotto, nato nell'allevamento di Zenzalino a Copparo. Se n'è andato all'età di 71 anni Enzo: a dare la notizia sono stati il manager e il driver di, Rolando Luzi e Giampaolo Minnucci, che definiscono l'imprenditore campano "una leggenda dell'ippica" e "una figura centrale della loro vita personale e professionale" con cui hanno condiviso "passione e dedizione" per il 'Capitano', il soprannome di.Il "proprietario dell'ippica" per antonomasia, come fu definito, nel 1995 acquistòche tra il 2000 e il 2002 avrebbe vinto tre volte il Gran Premio Lotteria di Agnano e due volte il Gran Premio d'Amerique.era ricoverato da tempo al Policlinico a Napoli. Sarà ricordato domenica prossima in occasione del 76mo Gran Premio di Agnano, in cui per ironia della sorte era già in programma chefosse ospite d'onore.