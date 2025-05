Addio a el Bombo il tifoso de La Roja che ritmava il tiki-taka a suon di tamburo

Addio a Manolo el del Bombo storico tifoso della nazionale spagnola - Nella giornata odierna in Spagna si piange la scomparsa di Manuel Cáceres Artesero, conosciuto da tutti con il nome di Manolo el del Bombo (quello del tamburo), storico tifoso della nazionale spagnola ovviamente molto noto in patria. Il Mundo Deportivo lo ha ricordato con un articolo. Spagna, muore a 76 anni Manuel Caceres Artesero detto “Manolo el del Bombo” “Manolo el del Bombo, tifoso leggendario della nazionale spagnola, che ha accompagnato la Roja ovunque andasse, è mancato questo giovedì all’età di 76 anni. 🔗ilnapolista.it

