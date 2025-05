© Lanazione.it - Addio a Bellazzini. L’ultimo superstite della corazzata Roma: "Non sarà dimenticato"

Pochi anni fa era riuscito a coronare il suo sogno, onorare al meglio delle possibilità i 1393 marinai, morti nella più grande tragediamarineria italiana. Era il 9 settembre 2023, esattamente ottanta anni dopo quel tragico affondamento, commemorato assieme al presidenteRepubblica Sergio Mattarella con una corona in mare. Gustavo, 103 anni, ultimo dei 622 superstiti di quell’equipaggio, "è tornato dai suoi compagni", per dirla con le parole di Guido Crosetto, ministroDifesa che aveva incontratoalla Spezia e poi nella cerimonia avvenuta su Nave Cavour nel golfo dell’Asinara, e l’altro ieri ha voluto dedicargli un pensiero, ripreso dalle pagine social del ministero eMarina militare. "Onoriamo il passato ricordando uomini che hanno sacrificato se stessi per un’Italia che oggi, senza di loro, non esisterebbe per come la conosciamo" ha detto Crosetto. 🔗 Lanazione.it