Addestramento non deterrenza | Londra ridimensiona il piano per la forza di rassicurazione in Ucraina

Le ambizioni della cosiddetta Coalizione dei Volenterosi sembrano ridimensionarsi, almeno per quanto riguarda il ruolo del Regno Unito nella futura missione militare di "rassicurazione" in Ucraina. Secondo quanto riportato dal Times il 25 aprile, Londra starebbe abbandonando l'idea di inviare 30mila soldati nel Paese, considerata troppo rischiosa e difficilmente sostenibile in termini operativi.Obiettivo: evitare lo scontro diretto con MoscaL'intenzione di inviare una forza significativa aveva l'obiettivo di proteggere l'Ucraina in un ipotetico scenario post-accordo di pace. Tuttavia, Mosca ha più volte ribadito l'inaccettabilità di truppe NATO sul suolo ucraino, e il governo britannico teme un'escalation incontrollata. Per questo, si starebbe optando per un ruolo più discreto, limitato a consiglieri militari incaricati di addestrare, riorganizzare e supportare l'esercito ucraino.

