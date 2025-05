© Sport.quotidiano.net - Adamant: oltre 500 biglietti venduti per l'esordio playoff alla Bondi Arena

Procede spedita la prevendita deiper l’dell’, fissato per domani pomeriggio (ore 18)contro Oderzo. A ieri sera, trastaccati, tagliandi riservati agli sponsor e atleti dei settori giovanili della provincia, risultavano essere già500 i posti occupati sugli spalti del palasport cittadino per la gara di domani. I botteghini dellasaranno aperti anche stamattina dalle 10 alle 12, così come sarà possibile acquistare il proprio biglietto online sul sito www.etes.it, mentre domani la biglietteria aprirà alle 16.30, un’ora e mezza prima della pa due.La società sta consigliando agli appassionati biancazzurri di comprare il biglietto in prevendita o, in alternativa, di presentarsi in anticipo domani pomeriggio per evitare fastidiose code all’ingresso, vista la notevole affluenza prevista. 🔗 Sport.quotidiano.net