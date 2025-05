Ad Ascoli Piceno il corteo per sostenere la fornaia identificata per lo striscione del 25 Aprile

© Ilfattoquotidiano.it - Ad Ascoli Piceno il corteo per sostenere la fornaia identificata per lo striscione del 25 Aprile Ascoli Piceno, centinaia in piazza per il corteo antifascista organizzato il 3 maggio dal Collettivo Caciara, nato in risposta all’identificazione da parte delle forze dell’ordine di Lorenza Roiati, titolare del panificio “L’assalto ai forni”, che il 25 Aprile aveva affisso lo striscione “Buono come il pane, bello come l’antifascismo”.L'articolo Ad Ascoli Piceno il corteo per sostenere la fornaia identificata per lo striscione del 25 Aprile proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ad, centinaia in piazza per ilantifascista organizzato il 3 maggio dal Collettivo Caciara, nato in risposta all’identificazione da parte delle forze dell’ordine di Lorenza Roiati, titolare del panificio “L’assalto ai forni”, che il 25aveva affisso lo“Buono come il pane, bello come l’antifascismo”.L'articolo Adilperlaper lodel 25proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Striscioni ad Ascoli Piceno contro la fornaia antifascista, lei: "Non ho paura, vengo da una famiglia di partigiani" | Schlein: "Inaccettabili" - Lorenza Roiati, titolare del panificio "L'assalto ai forni", è stata visitata due volte dalle forze dell'ordine dopo aver esposto un lenzuolo nel suo negozio con la scritta: "25 Aprile buono come il pane, bello come l'antifascismo" 🔗tgcom24.mediaset.it

Scuola e crollo demografico, come l’istruzione può invertire la tendenza e garantire un futuro al Paese. L’intervento del Ministro Valditara ad Ascoli Piceno - In un’epoca segnata da grandi opportunità ma anche da crescenti vulnerabilità, la scuola deve tornare a essere il fulcro della formazione integrale della persona. L'articolo Scuola e crollo demografico, come l’istruzione può invertire la tendenza e garantire un futuro al Paese. L’intervento del Ministro Valditara ad Ascoli Piceno sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗orizzontescuola.it

Eroina, bilancini e contanti in casa: arrestato un pusher ad Ascoli Piceno, 10 denunce in una maxi operazione - Operazione della Polizia di Stato ad Ascoli Piceno: arresti e denunce per droga e furto durante controlli intensificati. 🔗notizie.virgilio.it

Approfondimenti da altre fonti

Ad Ascoli Piceno il corteo per sostenere la fornaia identificata per lo striscione del 25 Aprile; Manifestazione antifascista ad Ascoli il 3 maggio: partenza da Porta Romana e arrivo in piazza Ventidio Basso; Ascoli, il 3 maggio manifestazione antifascista: tante adesioni da tutta Italia dopo il caso striscione; ASCOLI PICENO A FIANCO DEL PANIFICIO SCENDE IN PIAZZA CONTRO FASCISMO, REPRESSIONE E INTOLLERANZA. 🔗Ne parlano su altre fonti

Ad Ascoli corteo 'Ieri partigiani oggi antifascisti' - "Ieri partigiani oggi antifascisti". E' questo lo striscione che apre il corteo in corso ad Ascoli Piceno promosso dall'Anpi, al quale aderiscono dalla Cgil agli studenti universitari e medi, a divers ... 🔗ansa.it

Ad Ascoli Piceno il corteo per sostenere la fornaia identificata per lo striscione del 25 Aprile - Ad Ascoli Piceno, centinaia in piazza per il corteo antifascista organizzato il 3 maggio dal Collettivo Caciara, nato in risposta all’identificazione da parte delle forze dell’ordine di Lorenza Roiati ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Manifestazione antifascista ad Ascoli il 3 maggio: partenza da Porta Romana e arrivo in piazza Ventidio Basso - Percorso di circa 1, 2 chilometri, si passerà lungo via Dino Angelini per proseguire per via del Trivio. La nota degli organizzatori ... 🔗picenooggi.it