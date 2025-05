Ad Armi Pari | la donna nel mondo antico A Padova il Festival Antica mente dal 9 all’11 maggio

mondo antico. Un mondo solo all'apparenza privilegio degli uomini. In realtà con le donne che agiscono profondamente, travolte da sofferenze e contraddizioni. Non a caso molte delle grandi tragedie greche vedono protagoniste le donne: Antigone, Medea, Elettra, Le Troiane.

L'OraSì Ravenna lotta ad armi pari contro la capolista ma esce sconfitta per un soffio - Novanta punti segnati ed una prestazione d'alto livello fino all'ultimo minuto non bastano a Ravenna per avere la meglio su Roseto, che si conferma sempre di più leader indiscussa del girone. LA PARTITA Il primo parziale, realizzato in apertura da Roseto, è tutto di marca Sacchetti, che... 🔗ravennatoday.it

Incentivi per l’elettrico, strategia sulle batterie e competizione «ad armi pari» con la Cina: cosa c’è nella bozza del piano Ue per l’auto - Non c’è alcun ripensamento sulla transizione verso l’elettrico nel piano della Commissione europea per la crisi del settore automotive. Mercoledì 5 marzo l’esecutivo di Ursula von der Leyen presenterà il suo piano per rilanciare l’industria automobilistica europea, che si ritrova ad affrontare una crisi senza precedenti per via degli elevati costi dell’energia, l’agguerrita concorrenza cinese e la transizione dal motore endotermico ai veicoli a batteria. 🔗open.online

"L’arbitro ha condizionato la gara, volevamo giocare ad armi pari" - Alla fine il pareggio nel derby del Mancini accontenta un po’ tutti, anche se a metà. In casa Castelfidardo a mister Marco Giuliodori "sarebbe piaciuto giocarla ad armi pari. Mi dispiace dirlo, ma l’arbitro ha condizionato la partita. Un’espulsione così significa condizionare una gara e di conseguenza una partita intera, uno spettacolo in questo caso, ma devo fare i complimenti ai miei ragazzi per la buona prestazione offerta sotto ogni punto di vista, a livello di organizzazione difensiva e di spirito di sacrificio puntando anche avanti per cercare di vincerla. 🔗ilrestodelcarlino.it

