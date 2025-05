Acquisto del Parco dei laghetti Mozione approvata in consiglio

© Ilrestodelcarlino.it - Acquisto del Parco dei laghetti. Mozione approvata in consiglio Parco dei laghetti: è stata approvata la nostra Mozione volta all’Acquisto dell’area da parte del Comune. È quanto rende noto l’ingegnere Tommaso Gaballo (nella foto), iscritto al Pd locale e consigliere comunale del gruppo di minoranza Idea Futura, che dà aggiornamenti sulla situazione del Parco dei laghetti a Porto Potenza."Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione unanime della Mozione con la quale si impegna l’amministrazione a promuovere un tavolo di confronto con il curatore fallimentare – spiega Gaballo –. Complici i quattro mesi di ritardo nella discussione (la Mozione era stata presentata il 31 dicembre), e il fatto che sono stati già esperiti cinque tentativi di vendita con un prezzo a base d’asta ormai sceso sotto a 873.756 euro, si è raggiunta una condivisione sull’urgenza di intraprendere un’azione valutando anche le opportunità di trattativa diretta concesse dalla normativa fallimentare e dalla riforma Cartabia. 🔗 dei: è statala nostravolta all’dell’area da parte del Comune. È quanto rende noto l’ingegnere Tommaso Gaballo (nella foto), iscritto al Pd locale e consigliere comunale del gruppo di minoranza Idea Futura, che dà aggiornamenti sulla situazione deldeia Porto Potenza."Esprimiamo soddisfazione per l’approvazione unanime dellacon la quale si impegna l’amministrazione a promuovere un tavolo di confronto con il curatore fallimentare – spiega Gaballo –. Complici i quattro mesi di ritardo nella discussione (laera stata presentata il 31 dicembre), e il fatto che sono stati già esperiti cinque tentativi di vendita con un prezzo a base d’asta ormai sceso sotto a 873.756 euro, si è raggiunta una condivisione sull’urgenza di intraprendere un’azione valutando anche le opportunità di trattativa diretta concesse dalla normativa fallimentare e dalla riforma Cartabia. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Approfondimenti da altre fonti

"Dopo l’asta deserta, il Comune valuti l’acquisto del parco dei laghetti" - "L’amministrazione dovrebbe riflettere sulla possibilità di acquistare l’area del parco dei laghetti con una cifra di circa 500mila euro, dato che l’ultimo tentativo di vendita all’asta è andato deserto". Lo afferma l’ex deputato del Pd, Mario Morgoni (nella foto), che fa riferimento all’area verde a Porto Potenza. È lui a ricordare che tre mesi fa il gruppo di minoranza Idea Futura aveva presentato una mozione in consiglio comunale, relativa appunto al parco dei laghetti. 🔗ilrestodelcarlino.it

Maxi parco fotovoltaico: la mozione in Aula. Residenti mobilitati - Ci sarà sicuramente la sala consiliare gremita stasera dalle 19 a Codogno quando inizierà la seduta per discutere, tra gli altri punti, della mozione bipartisan per dire no al parco fotovoltaico da 138mila metri quadrati che, secondo il progetto, dovrebbe sorgere alla frazione Triulza. Ci saranno numerosi cittadini triulzini che, da gennaio, avevano costituito un comitato spontaneo per promuovere una petizione e gli attivisti di Forza del Popolo che, nei giorni scorsi, tramite un volantino, avevano chiamato a raccolta i cittadini. 🔗ilgiorno.it

Parco fotovoltaico gigantesco. Mozione e raccolta firme per il No - SAN FIORANO (Lodi)Nuove mosse, dell’amministrazione comunale di San Fiorano, contro il potenziale arrivo di nuovi pannelli agrifotovoltaici sui territori di San Fiorano, Corno Giovine e Santo Stefano Lodigiano: arrivano un documento da approvare in Consiglio comunale e una raccolta firme. A settembre privati hanno infatti presentato un’istanza, al ministero dell’Ambiente, per realizzare un impianto agrivoltaico avanzato nell’area tra Santo Stefano, San Fiorano, Maleo e Corno Giovine. 🔗ilgiorno.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Parco dei Laghetti, ok dal Consiglio per valutare l’acquisto dell’area; Dopo l’asta deserta, il Comune valuti l’acquisto del parco dei laghetti; Potenza Picena, parco dei laghetti: il Comune apre al possibile acquisto. Arriva l'ok del Consiglio; Parco dei Laghetti, Idea futuro: «L’amministrazione continua a ignorare il problema». 🔗Su questo argomento da altre fonti