Achille Lauro in città Firmacopie a Le Murate

Firmacopie al caffè letterario Le Murate (dalle 17) le generazioni si incontreranno per salutare Achille Lauro e farsi firmare il nuovo album, 'Comuni Mortali'. Sì, perché ormai Lauro non è il rappertrapper degli inizi, non è nemmeno quello di 'Thoiry', che nel 2018 faceva saltare tutte le discoteche d'Italia. Lauro si è evoluto. E lo ha fatto in particolare dal 2019, quando ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo con 'Rolls Royce', presentandosi con un sound diverso rispetto al suo passato di 'strada'.È con Sanremo che tutto cambia e, forse, è con il saluto a 'zia Mara' a 'Domenica in' che i cuori dei più riluttanti si sciolgono (e passano sopra ai tatuaggi che gli caratterizzano il volto).

Roma: folla di fan al Foro Italico, Achille Lauro registra clip dedicata a città - Roma, 27 mar – (Agenzia_Nova) – Fumogeni blu, sciarpe e bandiere nere e bianche con scritto “Abbracciami amoR”. Questa la fotografia del Foro Italico di Roma, dove 1.500 persone vestite di nero, nonostante la pioggia, si sono riunite per partecipare alle riprese del videoclip dell’artista Achille Lauro. “Ho scritto una canzone su Roma mia, forse una delle mie piu’ belle di sempre”: cosi’, ieri, il cantante romano aveva comunicato sui social network la possibilita’ di partecipare al video della nuova canzone che fara’ parte dell’album “Comuni mortali”, in uscita il 18 aprile. 🔗romadailynews.it

Achille Lauro, firmacopie al Caffè Letterario Le Murate di Firenze - FIRENZE – Evento da non perdere a Firenze, che vedrà protagonista Achille Lauro, l’eclettico cantante che sta spopolando con il suo nuovo album “Comuni Mortali” riscuotendo gli onori del pubblico e della critica. Il firmacopie è organizzato dalla Galleria del Disco, che ha scelto come location il Caffè Letterario Le Murate, punto di riferimento di tantissimi eventi culturali del capoluogo toscano. 🔗lopinionista.it

Achille Lauro: "Napoli è la città più bel del mondo. Ma che ne sa il resto del globo" | VIDEO - Achille Lauro parla del suo amore per Napoli in un video pubblicato sui suoi profili social. A Sanremo l'artista romano racconta della sua passione per il capoluogo campano: "E' la città più bella del mondo. A Natale, poi, è uno spettacolo. Ma che ne sa il resto del mondo di Napoli". (video... 🔗napolitoday.it

