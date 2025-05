Accordo tra Leonardo e la turca Baykar per realizzare droni militari a Ronchi soddisfazione in casa Fim Cisl

Accordo tra Leonardo e il gruppo turco Baykar per la produzione di droni militari - Il gruppo Leonardo (controllato al 30% dal Tesoro) e la turca Baykar Technologies hanno firmato un’intesa che vara una alleanza italo-turca nel settore dei droni per la difesa. È la premessa “per la creazione di una joint venture per i sistemi aerei senza pilota” che guarda ad un mercato europeo del valore “stimato 100 miliardi di dollari, comprendente caccia senza pilota, droni da sorveglianza armati e droni da attacco in profondità, nei prossimi 10 anni”. 🔗ilfattoquotidiano.it

Baykar-Leonardo, rilanciato l’accordo italo-turco sui droni: quanto vale il mercato e le sedi in Italia - La visita di Erdogan in Italia è giunta in un momento in cui i due Paesi hanno ampliato le partnership nel settore della difesa. A marzo, il principale produttore turco di droni, BayKar, ha raggiunto ... 🔗msn.com

Piaggio, l’ultimo verdetto a fine mese: golden power e poi la cessione a Baykar - I proprietari turchi comunque già al lavoro sul piano industriale Venzano. Fim-Cisl: la costruzione dei droni a Villanova e Genova ... 🔗genova.repubblica.it

Accordo Italia-Turchia, la Lega: "Lavoro concreto e responsabile che dà futuro solido a Piaggio Aero" - “L’accordo tra Baykar e Leonardo che coinvolge Piaggio Aerospace è il frutto di un lavoro concreto e responsabile portato avanti dal centrodestra, che ha finalmente dato un futuro industriale solido a ... 🔗savonanews.it