Accoltella la moglie e fugge in auto Poi muore in uno schianto frontale

© Quotidiano.net - Accoltella la moglie e fugge in auto. Poi muore in uno schianto frontale moglie, poi muore in un incidente stradale che secondo gli investigatori potrebbe anche essere stato un gesto estremo. Dhahri Abdelhakim, 58enne originario della Tunisia ma residente a San Secondo Parmense in Borgo Bertani, ha aggredito la moglie di primo mattino a coltellate, colpendola al collo, al braccio e al torace. Quindi è fuggito, mentre i suoi due figli più piccoli, di 6 e 8 anni, sono andati dalla dirimpettaia per dare l’allarme: "Aiuto, la mamma sta male".UN LAGO DI SANGUE La vicina è entrata in casa e ha trovato la donna in un lago di sangue. Ha chiamato i soccorsi che sono scattati immediatamente tramite l’elisoccorso, che ha portato la vittima, 48 anni, all’ospedale Maggiore . Subito ricoverata in rianimazione, risulta in condizioni ancora critiche. 🔗 di Alessandro D’AmatoPrima tenta di uccidere la, poiin un incidente stradale che secondo gli investigatori potrebbe anche essere stato un gesto estremo. Dhahri Abdelhakim, 58enne originario della Tunisia ma residente a San Secondo Parmense in Borgo Bertani, ha aggredito ladi primo mattino a coltellate, colpendola al collo, al braccio e al torace. Quindi è fuggito, mentre i suoi due figli più piccoli, di 6 e 8 anni, sono andati dalla dirimpettaia per dare l’allarme: "Aiuto, la mamma sta male".UN LAGO DI SANGUE La vicina è entrata in casa e ha trovato la donna in un lago di sangue. Ha chiamato i soccorsi che sono scattati immediatamente tramite l’elisoccorso, che ha portato la vittima, 48 anni, all’ospedale Maggiore . Subito ricoverata in rianimazione, risulta in condizioni ancora critiche. 🔗 Quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Parma, accoltella la moglie, la crede morta e fugge. Poi si schianta con l’auto - L’ha colpita con sei coltellate sotto gli occhi del bimbo più piccolo che con il fratello di 8 anni è corso in strada: “Aiuto, la mamma sta male” 🔗repubblica.it

Accoltella la moglie e fugge in auto: 53enne si schianta e muore - E' morto in un incidente stradale l'uomo che a San Secondo parmense ha accoltellato la moglie con fendenti al collo, all'avambraccio e al torace 🔗imolaoggi.it

Parma, accoltella moglie e scappa in auto: morto in incidente stradale - Ha accoltellato la moglie ed è scappato in auto, ma durante la fuga è rimasto coinvolto in un incidente stradale ed è morto sul colpo. È successo questa mattina a San Secondo Parmense, in provincia di Parma. I Carabinieri sono intervenuti in un’abitazione a borgo Bertani, dove è stata segnalata la violenta lite tra due coniugi, entrambi nordafricani. La donna, accoltellata dal marito, è stata trasportata in ospedale dove è ricoverata in gravi condizioni. 🔗lapresse.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Parma, accoltella la moglie, fugge in auto e si schianta. Lui è morto, lei è in rianimazione; Accoltella la moglie e fugge in auto: l’uomo si schianta e muore, la donna è in rianimazione; Accoltella la moglie e fugge in auto. Poi muore in uno schianto frontale; Parma, accoltella la moglie, la crede morta e fugge. Poi si schianta con l’auto. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Accoltella la moglie e fugge in auto. Poi muore in uno schianto frontale - A dare l’allarme sono stati due figli della coppia, di 6 e 8 anni. Lei è in condizioni critiche . Il 58enne si è schiantato contro un camion su un rettilineo: forse ha cercato la collisione. 🔗quotidiano.net

Parma, accoltella la moglie, fugge in auto e si schianta. Lui è morto, lei è in rianimazione - Una donna è stata accoltellata a Parma dal marito davanti ai figli. L'uomo poi è fuggito in auto ma si è schiantato è ed morto. La donna in condizioni critiche. 🔗gazzetta.it

Accoltella la moglie e fugge schiantandosi con l'auto nel Parmense - Lei e' grave, lui e' morto. Frontale con un furgone, ma dinamica da chiarire Enzo Giordano, è morto il proprietario di Varenne La cucina italiana non esiste e deriva da quella americana: cosa dice lo ... 🔗msn.com