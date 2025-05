Accerchiata e toccata ovunque | tentata violenza sessuale durante il Concertone La vittima | Ero pietrificata

© Ilfattoquotidiano.it - Accerchiata e toccata “ovunque”: tentata violenza sessuale durante il Concertone. La vittima: “Ero pietrificata” Accerchiata e poi toccata “ovunque“. È il terribile racconto di una giovane ragazza che durante il Concertone del Primo Maggio a Roma, in piazza San Giovanni, ha denunciato di essere stata molestata da tre ragazzi.I tre, di origine extracomunitaria, come ricostruisce la Questura in una nota sugli interventi svolti durante il maxi evento musicale, sono stati arrestati per violenza sessuale. La ragazza di 25 anni è stata salvata grazie all’intervento di un’amica che è riuscita a chiedere aiuto agli agenti presenti all’evento: grazie alle descrizioni, gli agenti del commissariato dell’Esquilino hanno subito individuato e bloccato i tre ragazzi.“È stato terrificante – racconta la vittima a Repubblica – Sto ancora cercando di metabolizzare quello che mi è successo”. Erano circa le 20,30, racconta, quando le due amiche, la vittima e l’altra che l’ha aiutata, si allontanano dalle transenne per andare a prendere qualcosa da bere. 🔗 e poi“. È il terribile racconto di una giovane ragazza cheildel Primo Maggio a Roma, in piazza San Giovanni, ha denunciato di essere stata molestata da tre ragazzi.I tre, di origine extracomunitaria, come ricostruisce la Questura in una nota sugli interventi svoltiil maxi evento musicale, sono stati arrestati per. La ragazza di 25 anni è stata salvata grazie all’intervento di un’amica che è riuscita a chiedere aiuto agli agenti presenti all’evento: grazie alle descrizioni, gli agenti del commissariato dell’Esquilino hanno subito individuato e bloccato i tre ragazzi.“È stato terrificante – racconta laa Repubblica – Sto ancora cercando di metabolizzare quello che mi è successo”. Erano circa le 20,30, racconta, quando le due amiche, lae l’altra che l’ha aiutata, si allontanano dalle transenne per andare a prendere qualcosa da bere. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Ne parlano su altre fonti

«Superficialità nel caso di Aurora: non si tiene conto della tentata violenza e dello stalking» - «Con profondo rammarico la mamma della piccola Aurora apprende la conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica dei minori di Bologna. Una conclusione che, pur riconoscendo la gravità del crimine, omette diversi elementi che, se considerati, permetterebbero di... 🔗ilpiacenza.it

Tentata estorsione e violenza privata, 3 arresti dei carabinieri - Tempo di lettura: < 1 minutoTentata estorsione e tentata violenza privata, aggravati dal metodo mafioso: sono i reati che i carabinieri di Castello di Cisterna (Napoli) contestano, a vario titolo, a tre persone ritenute legate al clan Ferrara-Cacciapuoti. I fatti contestati dai militari dell’arma, che hanno indagato con il coordinamento della Direzione distrettuale antimafia partenopea, riguardano l’imposizione di una tangente ai venditori di un immobile e, per la ristrutturazione, l’obbligo ad avvalersi di una ditta ritenuta in rapporti con la camorra. 🔗anteprima24.it

Poggio Imperiale: tentata violenza sessuale, un arresto Carabinieri - Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Stazione di Torremaggiore e della Stazione di Poggio Imperiale hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 30enne, residente in provincia di Foggia, che la mattina del 23.02.2025 si rendeva responsabile di tentata violenza sessuale e lesioni in danno di una 20enne del posto. La mattina del 23.02.2025 una pattuglia della Stazione CC di Torremaggiore, su disposizione della Centrale Operativa di San Severo precedentemente allertata dalla stessa vittima della tentata violenza, si precipitava in Poggio Imperiale, ove, ... 🔗noinotizie.it

Approfondimenti da altre fonti

Accerchiata e toccata “ovunque”: tentata violenza sessuale durante il Concertone. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne